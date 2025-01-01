Эдуард Дородний и Максат Сыдыков. Стендап Урал Тур

Стендап-концерт с Эдуардом Дородним и Максатом Сыдыковым

Приготовьтесь к большому стендап-концерту с участием двоих ярких комиков — Эдуарда Дороднего и Максата Сыдыкова. Это событие обещает стать настоящим праздником живого ужаса и смеха!

Эдуард Дородний

Эдуард Дородний — комик с уникальным стилем и острым языком. Его выступления отличаются честностью и живостью: никаких фильтров и компромиссов! Он поднимает темы, которые ежедневно волнуют каждого из нас — то, что бесит, радует и пугает. Эдуард является участником таких проектов, как:

Стендап на ТНТ

Открытый микрофон на ТНТ

Roast battle (Label com)

Максат Сыдыков

Максат Сыдыков — известный комик из Москвы, который не боится смеяться над всем — от себя до окружающих. Его юмор отличается непринужденностью и искренностью. Он избегает пошлости, но при этом поддерживает огонек в своих шутках. Если вам нравятся темы, близкие по духу, этот комик точно не оставит вас равнодушным. Вот его основные достижения:

Победитель стендап-фестиваля на ТНТ

Стендап на ТНТ

Шоу «Комьюнити» в ВК

Не упустите возможность

Если вы цените живой, честный и немного дерзкий юмор, это событие просто создано для вас. Не пропустите возможность посмеяться от души и зарядиться позитивом!