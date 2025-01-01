«Эдит»: музыка, театр и атмосфера французского кафе

Впервые создатели спектакля «Эдит» соединяют музыкальный вечер, театральное действо и атмосферу французского кафе середины прошлого века. Зрительный зал Малой сцены театра преобразится в уютное кафе с накрытыми столиками, где главная героиня искренне и правдиво расскажет историю своей жизни и любви. И не только расскажет, но и споет!

Жизнь великой певицы

Драматический спектакль «Эдит» основан на биографическом романе великой французской певицы Эдит Пиаф «Моя жизнь», которую просто и безмятежной никак не назовешь. Пиаф пережила четыре автомобильные катастрофы, попытку самоубийства, три гепатические комы, приступ безумия, два приступа белой горячки, семь операций и две мировые войны. Она свела с ума толпы мужчин и ушла из жизни в 1963 году, не дожив до пятидесяти лет. Ее хоронила вся Франция, а мир оплакивал ее утрату.

Дань восхищения

Авторы нового спектакля «Эдит» решили выразить свою дань восхищения и преклонения перед этой выдающейся певицей. Главными исполнителями эксклюзивной постановки станут актеры НЭТа: Анастасия Фролова в роли Пиаф и Евгений Тюфяков, который на несколько часов воплотится в ее импресарио. Интересно, что они также выступают авторами идеи, сценария и режиссерами-постановщиками!

Музыка и творчество

Помогать в создании спектакля будет композитор Ольга Булискерия, которая добавит музыкальную составляющую к этому яркому театральному событию. Не упустите возможность прикоснуться к жизни гениальной певицы, насладиться ее музыкой и узнать больше о ее непростой судьбе.

Приходите на спектакль «Эдит» и погрузитесь в мир, где музыка и театр сливаются воедино!