Спектакль Эдит Пиаф. Жизнь в розовом цвете

Эдит Пиаф. Жизнь в розовом цвете
12+
Продолжительность 2 час 10 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Моноспектакль-концерт, посвященный Эдит Пиаф

Любовь и счастье, разочарования и боль, взлеты и падения — всё это отражает жизнь великой Эдит Пиаф. В её песнях звучит история о любви, о жизненных коллизиях и любовных переживаниях. Каждая строчка позволяет зрителю узнать себя и почувствовать дно человеческих эмоций.

Нелегкая судьба великой шансонье

Эдит Пиаф прожила всего 48 лет, но её жизнь была наполнена невыносимыми потерями и сложными испытаниями. Она потеряла любимого человека и единственную дочь, пережила четыре автокатастрофы и семь операций. Тем не менее, её музыка и голос остались символом Франции для миллионов поклонников. Невероятно, но артисту удается так глубоко и искренне выражать свои чувства на сцене, как это делала Пиаф.

Сюжет спектакля

Сюжет основан на воспоминаниях самой Эдит, изложенных в её мемуарах «Моя жизнь». В этом уникальном путешествии зритель откроет для себя настоящую Эдит Пиаф, которая, как будто бы, возвращается из глубины времени. Вы сможете услышать её знаменитые песни и прочувствовать ту жизнь, которую она прожила.

Эмоции и воспоминания

Спектакль раскрывает эмоциональный рассказ о любви, лишённый фальшивой стыдливости. Здесь мы узнаем о разочарованиях, тревогах, триумфальных успехах, одиночестве и счастье, а также о возлюбленных и друзьях Пиаф, таких как Шарль Азнавур и Ив Монтан. Благодаря её влиянию эти артисты стали известными на всей Франции.

Мастера сцены

Впервые в истории воспоминания о великой певице, её артистизм, мощный голос и жизненная драма сливаются воедино. Алёна Биккулова, автор сценария и режиссёр спектакля, в своём исполнении привносит уникальную многогранность таланта, позволяя зрителям в полной мере ощутить всю палитру чувств.

Отголоски одиночества

Несмотря на любовь зрителей, жизнь Эдит Пиаф, полностью посвящённая музыке, оставила её в одиночестве. «Публика втягивает тебя в свои объятия, открывает своё сердце и поглощает тебя целиком...», — вспоминала она о своих чувствах на сцене. После яркого выступления наступает тишина, и улицы кажутся холодными.

Не упустите возможность погрузиться в мир Эдит Пиаф и ощутить всю глубину её песни в этом незабываемом спектакле!

Режиссер
Алена Биккулова
В ролях
Алена Биккулова

