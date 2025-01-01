Спектакль Эдит Пиаф. Любовь парижского воробушка

Меню
Эдит Пиаф. Любовь парижского воробушка
16+
О концерте/спектакле

Моноспектакль, в котором оживут Эдит Пиаф, Симона Берто, Жан Кокто

Приглашаем вас на уникальный моноспектакль, который погружает зрителя в мир великих мыслей и страстей. Софья Ларионова, талантливая актриса, оживляет на сцене воспоминания легендарных личностей — Эдит Пиаф, Симоны Берто и Жана Кокто.

Тема смерти и любви

Спектакль исследует вечные темы любви и смерти, которые волновали этих выдающихся людей. Как сказала Эдит Пиаф: «Я умру, и столько всего наговорят обо мне, что в конце концов никто так и не поймет, какой я была на самом деле». Эта мысль становится центральной в исполнении Софьи Ларионовой, которая стремится глубоко понять и передать дух Пиаф.

Погружение в образ

Софья не просто исполняет роль, она хочет стать Пиаф: «Хочу дышать ею, петь как она и умереть за неё». Это стремление делает спектакль эмоционально насыщенным и искренним. Зрители смогут ощутить всю гамму чувств, которые испытывала великая певица, и, возможно, найти параллели с собственными переживаниями.

Уникальное театральное событие

Не упустите возможность стать частью этого глубокого и трогательного спектакля. «Софья Ларионова: О смерти и любви» — это не просто театральное представление, это путешествие в мир чувств и воспоминаний. Приходите и откройте для себя новую грань искусства!

Фотографии

Эдит Пиаф. Любовь парижского воробушка Эдит Пиаф. Любовь парижского воробушка Эдит Пиаф. Любовь парижского воробушка Эдит Пиаф. Любовь парижского воробушка Эдит Пиаф. Любовь парижского воробушка Эдит Пиаф. Любовь парижского воробушка Эдит Пиаф. Любовь парижского воробушка Эдит Пиаф. Любовь парижского воробушка Эдит Пиаф. Любовь парижского воробушка
