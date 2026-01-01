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Эдит Пиаф. Исповедь
Киноафиша Эдит Пиаф. Исповедь

Спектакль Эдит Пиаф. Исповедь

Постановка
Учебный театр Новосибирского театрального института 12+
Режиссер Юрий Митякин
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль о величайшей французской певице

Учебный театр Новосибирского театрального института представляет постановку «Эдит Пиаф. Исповедь». Это история о величайшей французской певице, чья жизнь с самого рождения была наполнена испытаниями и трагедиями.

Сюжет

Спектакль рассказывает о невероятной судьбе Эдит, её большой любви и трудностях, с которыми она сталкивалась. Включенные в постановку избранные песни артистки погружают зрителей в атмосферу её уникального творчества и эмоциональной глубины.

Исполнение роли

Роль Эдит Пиаф в спектакле исполняет студентка 3 курса специальности «Артист музыкального театра» Валерия Пяткова (мастерская А.Е. Зубова). Не упустите шанс увидеть эту трогательную и вдохновляющую историю, которая покажет силу духа и талант великой певицы!

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