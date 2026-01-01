Погружение в мир легендарной французской шансонье

Приглашаем вас на уникальный спектакль «Эдит и Марсель. Больше, чем любовь», который погружает зрителей в мир легендарной французской шансонье Эдит Пиаф. Эта история любви — не просто биография, а глубокое исследование жизни великой артистки, посвятившей себя сцене и музыке.

Автор и режиссер

Инсценировка спектакля выполнена Владимиром Герасимовым, а режиссером-постановщиком выступил Юрий Клепиков. Оба мастера театра обещают создать неповторимую атмосферу, полную эмоций и музыкальной магии.

О спектакле

Спектакль рассказывает о сложных отношениях Эдит Пиаф и ее возлюбленного Марселя, которые стали знаковыми для ее жизни. Зрители смогут увидеть, как любовь и страсть переплетались с творчеством и жизненными трудностями артистки. Это не просто история о любви, но и о том, как музыка способна преодолевать любые преграды.

Интересные факты

Эдит Пиаф, известная как «маленькая воробейка», стала символом французской музыки и культуры.

На протяжении своей карьеры Пиаф написала более 200 песен, многие из которых стали классикой.

Ее жизнь была полна взлетов и падений, что делает этот спектакль особенно трогательным и актуальным.

Не упустите возможность стать частью этой волнующей истории, которая объединяет любовь и музыку в одном зрелище. Билеты уже в продаже!