Приглашаем вас на уникальный спектакль «Эдит и Марсель. Больше, чем любовь», который погружает зрителей в мир легендарной французской шансонье Эдит Пиаф. Эта история любви — не просто биография, а глубокое исследование жизни великой артистки, посвятившей себя сцене и музыке.
Инсценировка спектакля выполнена Владимиром Герасимовым, а режиссером-постановщиком выступил Юрий Клепиков. Оба мастера театра обещают создать неповторимую атмосферу, полную эмоций и музыкальной магии.
Спектакль рассказывает о сложных отношениях Эдит Пиаф и ее возлюбленного Марселя, которые стали знаковыми для ее жизни. Зрители смогут увидеть, как любовь и страсть переплетались с творчеством и жизненными трудностями артистки. Это не просто история о любви, но и о том, как музыка способна преодолевать любые преграды.
Не упустите возможность стать частью этой волнующей истории, которая объединяет любовь и музыку в одном зрелище. Билеты уже в продаже!