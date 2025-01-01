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Единый входной билет в экспозиции и на территорию музея-заповедника
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Единый входной билет в экспозиции и на территорию музея-заповедника

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О концерте/спектакле

Посещение Музея-заповедника Есенина в Рязани

Музей-заповедник С.А. Есенина в Рязани предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу жизни и творчества великого поэта. По вашему билету вы сможете посетить несколько интересных экспозиций, которые расскажут о его жизни и окружении.

Что можно увидеть?

  • Мемориальная усадьба родителей С.А. Есенина — дом, где начиналась творческая биография поэта.
  • Дом священника И.Я. Смирнова — место, которое связано с детством Есенина.
  • Усадьба Л.И. Кашиной — историческая усадьба, где можно увидеть, как жила аристократия того времени.
  • Музей поэмы "Анна Снегина" — посвящённый одной из самых известных произведений поэта.
  • Литературный музей — здесь представлены редкие книги и документы, связанные с жизнью Есенина.
  • Каретный двор — интересный объект, который дополнит ваше представление о времени поэта.

Важно знать

Для активации входного билета вам необходимо обратиться в одну из музейных касс. Это обеспечит вам доступ ко всем экспозициям и позволит насладиться культурным наследием России.

Не упустите шанс посетить этот удивительный музей и узнать больше о жизни и творчестве Сергея Есенина!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Рязань, 27 июля
Музей-заповедник Есенина Рязань, Рыбновский р-н, с. Константиново
10:00 от 300 ₽
Рязань, 28 июля
Музей-заповедник Есенина Рязань, Рыбновский р-н, с. Константиново
10:00 от 300 ₽
Рязань, 29 июля
Музей-заповедник Есенина Рязань, Рыбновский р-н, с. Константиново
10:00 от 300 ₽
Рязань, 30 июля
Музей-заповедник Есенина Рязань, Рыбновский р-н, с. Константиново
10:00 от 300 ₽
Рязань, 31 июля
Музей-заповедник Есенина Рязань, Рыбновский р-н, с. Константиново
10:00 от 300 ₽
Рязань, 1 августа
Музей-заповедник Есенина Рязань, Рыбновский р-н, с. Константиново
10:00 от 300 ₽
Рязань, 2 августа
Музей-заповедник Есенина Рязань, Рыбновский р-н, с. Константиново
10:00 от 300 ₽
Рязань, 3 августа
Музей-заповедник Есенина Рязань, Рыбновский р-н, с. Константиново
10:00 от 300 ₽

В ближайшие дни

Прогулка «Иду я разросшимся садом...»
0+
Экскурсия
Прогулка «Иду я разросшимся садом...»
1 августа в 10:00 Музей-заповедник Есенина
от 150 ₽
Прогулка «Иду я разросшимся садом...»
0+
Экскурсия
Прогулка «Иду я разросшимся садом...»
3 августа в 10:00 Музей-заповедник Есенина
от 150 ₽
Чай в Константиново
0+
Интерактивный
Чай в Константиново
14 августа в 13:30 Музей-заповедник Есенина
от 500 ₽
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