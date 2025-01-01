Выставки в Музее искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков

Погрузитесь в мир искусства, посетив выставки, проходящие в двух зданиях музея по адресу: набережная канала Грибоедова, 103 и 101. Каждый зритель сможет получить единый билет, который даст возможность насладиться всеми предложениями учреждения.

Выставка "Фрагменты эпох"

Не упустите шанс посетить выставку "Фрагменты эпох", которая продлится до 11 января. Выставка обсуждает разные этапы человеческой истории через призму искусства, предлагая зрителям уникальное визуальное путешествие.

Работа Егора Плотникова "Дальний лес"

Здесь вас ждет работа Егора Плотникова "Дальний лес", которая вдохновляет на размышления о природе и человеческом восприятии окружающего мира. Выставка будет открыта до 26 октября.

Проект Александра Кожина "Координаты вселенной"

Занимательная выставка Александра Кожина "Координаты вселенной" также продлится до 26 октября. В этом проекте автор исследует уникальные связи между искусством и наукой, преобразовывая абстрактные идеи в зрительные образы.

Работа Алексея Штерна "Не внешне, а по существу"

Алексей Штерн представит свою работу "Не внешне, а по существу", которая до 26 октября ставит вопросы о сущности вещей и их истинной природе.

Проект Анны Замулы и Дмитрия Шнеерсона "Натюрморт. Импровизация"

Заключительной в этом расписании будет совместная работа Анны Замулы и Дмитрия Шнеерсона "Натюрморт. Импровизация". Эта выставка, также открытая до 26 октября, предлагает исследовать, как традиционные элементы могут переплетаться с современными подходами к искусству.

Не упустите шанс посетить эти уникальные выставки и погрузиться в мировой опыт искусства и творчества. Каждая из них обещает оставить незабываемые впечатления!