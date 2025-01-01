Погрузитесь в мир искусства, посетив выставки, проходящие в двух зданиях музея по адресу: набережная канала Грибоедова, 103 и 101. Каждый зритель сможет получить единый билет, который даст возможность насладиться всеми предложениями учреждения.
Не упустите шанс посетить выставку "Фрагменты эпох", которая продлится до 11 января. Выставка обсуждает разные этапы человеческой истории через призму искусства, предлагая зрителям уникальное визуальное путешествие.
Здесь вас ждет работа Егора Плотникова "Дальний лес", которая вдохновляет на размышления о природе и человеческом восприятии окружающего мира. Выставка будет открыта до 26 октября.
Занимательная выставка Александра Кожина "Координаты вселенной" также продлится до 26 октября. В этом проекте автор исследует уникальные связи между искусством и наукой, преобразовывая абстрактные идеи в зрительные образы.
Алексей Штерн представит свою работу "Не внешне, а по существу", которая до 26 октября ставит вопросы о сущности вещей и их истинной природе.
Заключительной в этом расписании будет совместная работа Анны Замулы и Дмитрия Шнеерсона "Натюрморт. Импровизация". Эта выставка, также открытая до 26 октября, предлагает исследовать, как традиционные элементы могут переплетаться с современными подходами к искусству.
Не упустите шанс посетить эти уникальные выставки и погрузиться в мировой опыт искусства и творчества. Каждая из них обещает оставить незабываемые впечатления!