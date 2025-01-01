Меню
Билеты от 1800₽
Киноафиша Единый входной билет на выставки «Илья Машков. Авангард. Китч. Классика» и «Александр Дейнека. Гимн жизни»

6+
Возраст 6+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

Выставки в Третьяковской галерее: Илья Машков и Александр Дейнека

Третьяковская галерея на Кадашевской набережной приглашает вас на увлекательные выставки, где представлены произведения известных художников — Ильи Машкова и Александра Дейнеки. Билеты дают право единоразового посещения выставок до 26 октября 2025 года.

Илья Машков. Авангард. Китч. Классика

Выставка «Илья Машков. Авангард. Китч. Классика» удивит вас эволюцией творчества художника — от резких экспериментов группы «Бубновый валет» до социальных реалий социалистического реализма. Работы Машкова продолжают вызывать споры: одни критики считают их шедеврами, другие — отражением банальности и китча.

Экспозиция, основанная на произведениях Машкова из 26 государственных и частных коллекций, покажет ключевые моменты развития русского искусства с конца 1910-х до начала 1940-х годов. В центре внимания — метод художника, который черпал вдохновение из работ Поля Сезанна, стремясь вписать своё искусство в классическую традицию и начать новую эпоху Ренессанса.

К выставке подготовлен иллюстрированный каталог, включающий ранее неопубликованные фотографии и проекты из архива Машкова, который хранится в отделе рукописей Третьяковской галереи. Читатели найдут здесь сравнительный анализ работ, кураторские комментарии, рисунки и архивные материалы.

Александр Дейнека. Гимн жизни

Экспозиция «Александр Дейнека. Гимн жизни» предлагает полную ретроспективу творчества мастера, сохранившегося благодаря щедрым дарам от самого художника и его семьи. Курская картинная галерея обладает наиболее полным собранием наследия Дейнеки, что позволяет впервые представить многие произведения в Москве.

Среди ключевых работ выставки — «Футболист» (1932), «Эстафета» (1947), «Будущие летчики» (1938), и «Автопортрет» (1948). Экспозиция также включает ранние работы, эскизы иллюстраций и журнальную графику, которые подчеркивают многообразие его таланта и значимость вклада в отечественное искусство.

Выставка охватывает длиный период с 1920-х до 1960-х годов. Темы, которые интересовали Дейнеку, как современность, труд, спорт и технологические достижения, структурированы в одиннадцать тематических разделов.

Александр Дейнека (1899–1969) — выдающийся художник советской эпохи, сохранивший связь с родным Курском на протяжении своей жизни. Его работы наполнены динамикой, энергией и вниманием к человеку, что делает их неотъемлемой частью мирового художественного процесса.

Не упустите возможность увидеть эти уникальные выставки в Третьяковской галерее!

Купить билет на выставка

Расписание

21 августа
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
11:30 от 1800 ₽ 12:00 от 1800 ₽ 12:30 от 1800 ₽ 13:00 от 1800 ₽ 13:30 от 1800 ₽ 14:00 от 1800 ₽ 14:30 от 1800 ₽ 15:00 от 1800 ₽ 15:30 от 1800 ₽ 16:00 от 1800 ₽ 16:30 от 1800 ₽ 17:00 от 1800 ₽ 17:30 от 1800 ₽ 18:00 от 1800 ₽ 18:30 от 1800 ₽ 19:00 от 1800 ₽
22 августа
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
10:00 от 1800 ₽ 10:30 от 1800 ₽ 11:00 от 1800 ₽ 11:30 от 1800 ₽ 12:00 от 1800 ₽ 12:30 от 1800 ₽ 13:00 от 1800 ₽ 13:30 от 1800 ₽ 14:00 от 1800 ₽ 14:30 от 1800 ₽ 15:00 от 1800 ₽ 15:30 от 1800 ₽ 16:00 от 1800 ₽ 16:30 от 1800 ₽ 17:00 от 1800 ₽ 17:30 от 1800 ₽ 18:00 от 1800 ₽ 18:30 от 1800 ₽ 19:00 от 1800 ₽
23 августа
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
10:00 от 1800 ₽ 10:30 от 1800 ₽ 11:00 от 1800 ₽ 11:30 от 1800 ₽ 12:00 от 1800 ₽ 12:30 от 1800 ₽ 13:00 от 1800 ₽ 13:30 от 1800 ₽ 14:00 от 1800 ₽ 14:30 от 1800 ₽ 15:00 от 1800 ₽ 15:30 от 1800 ₽ 16:00 от 1800 ₽ 16:30 от 1800 ₽ 17:00 от 1800 ₽ 17:30 от 1800 ₽ 18:00 от 1800 ₽ 18:30 от 1800 ₽ 19:00 от 1800 ₽
24 августа
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
10:00 от 1800 ₽ 10:30 от 1800 ₽ 11:00 от 1800 ₽ 11:30 от 1800 ₽ 12:00 от 1800 ₽ 12:30 от 1800 ₽ 13:00 от 1800 ₽ 13:30 от 1800 ₽ 14:00 от 1800 ₽ 14:30 от 1800 ₽ 15:00 от 1800 ₽ 15:30 от 1800 ₽ 16:00 от 1800 ₽
26 августа
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
10:00 от 1800 ₽ 10:30 от 1800 ₽ 11:00 от 1800 ₽ 11:30 от 1800 ₽ 12:00 от 1800 ₽ 12:30 от 1800 ₽ 13:00 от 1800 ₽ 13:30 от 1800 ₽ 14:00 от 1800 ₽ 14:30 от 1800 ₽ 15:00 от 1800 ₽ 15:30 от 1800 ₽ 16:00 от 1800 ₽
27 августа
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
10:00 от 1800 ₽ 10:30 от 1800 ₽ 11:00 от 1800 ₽ 11:30 от 1800 ₽ 12:00 от 1800 ₽ 12:30 от 1800 ₽ 13:00 от 1800 ₽ 13:30 от 1800 ₽ 14:00 от 1800 ₽ 14:30 от 1800 ₽ 15:00 от 1800 ₽ 15:30 от 1800 ₽ 16:00 от 1800 ₽
28 августа
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
10:00 от 1800 ₽ 10:30 от 1800 ₽ 11:00 от 1800 ₽ 11:30 от 1800 ₽ 12:00 от 1800 ₽ 12:30 от 1800 ₽ 13:00 от 1800 ₽ 13:30 от 1800 ₽ 14:00 от 1800 ₽ 14:30 от 1800 ₽ 15:00 от 1800 ₽ 15:30 от 1800 ₽ 16:00 от 1800 ₽ 16:30 от 1800 ₽ 17:00 от 1800 ₽ 17:30 от 1800 ₽ 18:00 от 1800 ₽ 18:30 от 1800 ₽ 19:00 от 1800 ₽
29 августа
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
10:00 от 1800 ₽ 10:30 от 1800 ₽ 11:00 от 1800 ₽ 11:30 от 1800 ₽ 12:00 от 1800 ₽ 12:30 от 1800 ₽ 13:00 от 1800 ₽ 13:30 от 1800 ₽ 14:00 от 1800 ₽ 14:30 от 1800 ₽ 15:00 от 1800 ₽ 15:30 от 1800 ₽ 16:00 от 1800 ₽ 16:30 от 1800 ₽ 17:00 от 1800 ₽ 17:30 от 1800 ₽ 18:00 от 1800 ₽ 18:30 от 1800 ₽ 19:00 от 1800 ₽
30 августа
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
10:00 от 1800 ₽ 10:30 от 1800 ₽ 11:00 от 1800 ₽ 11:30 от 1800 ₽ 12:00 от 1800 ₽ 12:30 от 1800 ₽ 13:00 от 1800 ₽ 13:30 от 1800 ₽ 14:00 от 1800 ₽ 14:30 от 1800 ₽ 15:00 от 1800 ₽ 15:30 от 1800 ₽ 16:00 от 1800 ₽ 16:30 от 1800 ₽ 17:00 от 1800 ₽ 17:30 от 1800 ₽ 18:00 от 1800 ₽ 18:30 от 1800 ₽ 19:00 от 1800 ₽
2 сентября
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
10:00 от 1800 ₽ 10:30 от 1800 ₽ 11:00 от 1800 ₽ 11:30 от 1800 ₽ 12:00 от 1800 ₽ 12:30 от 1800 ₽ 13:00 от 1800 ₽ 13:30 от 1800 ₽ 14:00 от 1800 ₽ 14:30 от 1800 ₽ 15:00 от 1800 ₽ 15:30 от 1800 ₽ 16:00 от 1800 ₽
3 сентября
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
10:00 от 1800 ₽ 10:30 от 1800 ₽ 11:00 от 1800 ₽ 11:30 от 1800 ₽ 12:00 от 1800 ₽ 12:30 от 1800 ₽ 13:00 от 1800 ₽ 13:30 от 1800 ₽ 14:00 от 1800 ₽ 14:30 от 1800 ₽ 15:00 от 1800 ₽ 15:30 от 1800 ₽ 16:00 от 1800 ₽
4 сентября
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
10:00 от 1800 ₽ 10:30 от 1800 ₽ 11:00 от 1800 ₽ 11:30 от 1800 ₽ 12:00 от 1800 ₽ 12:30 от 1800 ₽ 13:00 от 1800 ₽ 13:30 от 1800 ₽ 14:00 от 1800 ₽ 14:30 от 1800 ₽ 15:00 от 1800 ₽ 15:30 от 1800 ₽ 16:00 от 1800 ₽ 16:30 от 1800 ₽ 17:00 от 1800 ₽ 17:30 от 1800 ₽ 18:00 от 1800 ₽ 18:30 от 1800 ₽ 19:00 от 1800 ₽
5 сентября
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
10:00 от 1800 ₽ 10:30 от 1800 ₽ 11:00 от 1800 ₽ 11:30 от 1800 ₽ 12:00 от 1800 ₽ 12:30 от 1800 ₽ 13:00 от 1800 ₽ 13:30 от 1800 ₽ 14:00 от 1800 ₽ 14:30 от 1800 ₽ 15:00 от 1800 ₽ 15:30 от 1800 ₽ 16:00 от 1800 ₽ 16:30 от 1800 ₽ 17:00 от 1800 ₽ 17:30 от 1800 ₽ 18:00 от 1800 ₽ 18:30 от 1800 ₽ 19:00 от 1800 ₽
6 сентября
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
10:00 от 1800 ₽ 10:30 от 1800 ₽ 11:00 от 1800 ₽ 11:30 от 1800 ₽ 12:00 от 1800 ₽ 12:30 от 1800 ₽ 13:00 от 1800 ₽ 13:30 от 1800 ₽ 14:00 от 1800 ₽ 14:30 от 1800 ₽ 15:00 от 1800 ₽ 15:30 от 1800 ₽ 16:00 от 1800 ₽ 16:30 от 1800 ₽ 17:00 от 1800 ₽ 17:30 от 1800 ₽ 18:00 от 1800 ₽ 18:30 от 1800 ₽ 19:00 от 1800 ₽
7 сентября
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
10:00 от 1800 ₽ 10:30 от 1800 ₽ 11:00 от 1800 ₽ 11:30 от 1800 ₽ 12:00 от 1800 ₽ 12:30 от 1800 ₽ 13:00 от 1800 ₽ 13:30 от 1800 ₽ 14:00 от 1800 ₽ 14:30 от 1800 ₽ 15:00 от 1800 ₽ 15:30 от 1800 ₽ 16:00 от 1800 ₽
9 сентября
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
10:00 от 1800 ₽ 10:30 от 1800 ₽ 11:00 от 1800 ₽ 11:30 от 1800 ₽ 12:00 от 1800 ₽ 12:30 от 1800 ₽ 13:00 от 1800 ₽ 13:30 от 1800 ₽ 14:00 от 1800 ₽ 14:30 от 1800 ₽ 15:00 от 1800 ₽ 15:30 от 1800 ₽ 16:00 от 1800 ₽
10 сентября
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
10:00 от 1800 ₽ 10:30 от 1800 ₽ 11:00 от 1800 ₽ 11:30 от 1800 ₽ 12:00 от 1800 ₽ 12:30 от 1800 ₽ 13:00 от 1800 ₽ 13:30 от 1800 ₽ 14:00 от 1800 ₽ 14:30 от 1800 ₽ 15:00 от 1800 ₽ 15:30 от 1800 ₽ 16:00 от 1800 ₽
11 сентября
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
10:00 от 1800 ₽ 10:30 от 1800 ₽ 11:00 от 1800 ₽ 11:30 от 1800 ₽ 12:00 от 1800 ₽ 12:30 от 1800 ₽ 13:00 от 1800 ₽ 13:30 от 1800 ₽ 14:00 от 1800 ₽ 14:30 от 1800 ₽ 15:00 от 1800 ₽ 15:30 от 1800 ₽ 16:00 от 1800 ₽ 16:30 от 1800 ₽ 17:00 от 1800 ₽ 17:30 от 1800 ₽ 18:00 от 1800 ₽ 18:30 от 1800 ₽ 19:00 от 1800 ₽
12 сентября
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
10:00 от 1800 ₽ 10:30 от 1800 ₽ 11:00 от 1800 ₽ 11:30 от 1800 ₽ 12:00 от 1800 ₽ 12:30 от 1800 ₽ 13:00 от 1800 ₽ 13:30 от 1800 ₽ 14:00 от 1800 ₽ 14:30 от 1800 ₽ 15:00 от 1800 ₽ 15:30 от 1800 ₽ 16:00 от 1800 ₽ 16:30 от 1800 ₽ 17:00 от 1800 ₽ 17:30 от 1800 ₽ 18:00 от 1800 ₽ 18:30 от 1800 ₽ 19:00 от 1800 ₽
13 сентября
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
10:00 от 1800 ₽ 10:30 от 1800 ₽ 11:00 от 1800 ₽ 11:30 от 1800 ₽ 12:00 от 1800 ₽ 12:30 от 1800 ₽ 13:00 от 1800 ₽ 13:30 от 1800 ₽ 14:00 от 1800 ₽ 14:30 от 1800 ₽ 15:00 от 1800 ₽ 15:30 от 1800 ₽ 16:00 от 1800 ₽ 16:30 от 1800 ₽ 17:00 от 1800 ₽ 17:30 от 1800 ₽ 18:00 от 1800 ₽ 18:30 от 1800 ₽ 19:00 от 1800 ₽
14 сентября
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
10:00 от 1800 ₽ 10:30 от 1800 ₽ 11:00 от 1800 ₽ 11:30 от 1800 ₽ 12:00 от 1800 ₽ 12:30 от 1800 ₽ 13:00 от 1800 ₽ 13:30 от 1800 ₽ 14:00 от 1800 ₽ 14:30 от 1800 ₽ 15:00 от 1800 ₽ 15:30 от 1800 ₽ 16:00 от 1800 ₽
16 сентября
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
10:00 от 1800 ₽ 10:30 от 1800 ₽ 11:00 от 1800 ₽ 11:30 от 1800 ₽ 12:00 от 1800 ₽ 12:30 от 1800 ₽ 13:00 от 1800 ₽ 13:30 от 1800 ₽ 14:00 от 1800 ₽ 14:30 от 1800 ₽ 15:00 от 1800 ₽ 15:30 от 1800 ₽ 16:00 от 1800 ₽
17 сентября
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
10:00 от 1800 ₽ 10:30 от 1800 ₽ 11:00 от 1800 ₽ 11:30 от 1800 ₽ 12:00 от 1800 ₽ 12:30 от 1800 ₽ 13:00 от 1800 ₽ 13:30 от 1800 ₽ 14:00 от 1800 ₽ 14:30 от 1800 ₽ 15:00 от 1800 ₽ 15:30 от 1800 ₽ 16:00 от 1800 ₽
18 сентября
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
10:00 от 1800 ₽ 10:30 от 1800 ₽ 11:00 от 1800 ₽ 11:30 от 1800 ₽ 12:00 от 1800 ₽ 12:30 от 1800 ₽ 13:00 от 1800 ₽ 13:30 от 1800 ₽ 14:00 от 1800 ₽ 14:30 от 1800 ₽ 15:00 от 1800 ₽ 15:30 от 1800 ₽ 16:00 от 1800 ₽ 16:30 от 1800 ₽ 17:00 от 1800 ₽ 17:30 от 1800 ₽ 18:00 от 1800 ₽ 18:30 от 1800 ₽ 19:00 от 1800 ₽
19 сентября
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
10:00 от 1800 ₽ 10:30 от 1800 ₽ 11:00 от 1800 ₽ 11:30 от 1800 ₽ 12:00 от 1800 ₽ 12:30 от 1800 ₽ 13:00 от 1800 ₽ 13:30 от 1800 ₽ 14:00 от 1800 ₽ 14:30 от 1800 ₽ 15:00 от 1800 ₽ 15:30 от 1800 ₽ 16:00 от 1800 ₽ 16:30 от 1800 ₽ 17:00 от 1800 ₽ 17:30 от 1800 ₽ 18:00 от 1800 ₽ 18:30 от 1800 ₽ 19:00 от 1800 ₽
20 сентября
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
10:00 от 1800 ₽ 10:30 от 1800 ₽ 11:00 от 1800 ₽ 11:30 от 1800 ₽ 12:00 от 1800 ₽ 12:30 от 1800 ₽ 13:00 от 1800 ₽ 13:30 от 1800 ₽ 14:00 от 1800 ₽ 14:30 от 1800 ₽ 15:00 от 1800 ₽ 15:30 от 1800 ₽ 16:00 от 1800 ₽ 16:30 от 1800 ₽ 17:00 от 1800 ₽ 17:30 от 1800 ₽ 18:00 от 1800 ₽ 18:30 от 1800 ₽ 19:00 от 1800 ₽
21 сентября
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
10:00 от 1800 ₽ 10:30 от 1800 ₽ 11:00 от 1800 ₽ 11:30 от 1800 ₽ 12:00 от 1800 ₽ 12:30 от 1800 ₽ 13:00 от 1800 ₽ 13:30 от 1800 ₽ 14:00 от 1800 ₽ 14:30 от 1800 ₽ 15:00 от 1800 ₽ 15:30 от 1800 ₽ 16:00 от 1800 ₽
23 сентября
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
10:00 от 1800 ₽ 10:30 от 1800 ₽ 11:00 от 1800 ₽ 11:30 от 1800 ₽ 12:00 от 1800 ₽ 12:30 от 1800 ₽ 13:00 от 1800 ₽ 13:30 от 1800 ₽ 14:00 от 1800 ₽ 14:30 от 1800 ₽ 15:00 от 1800 ₽ 15:30 от 1800 ₽ 16:00 от 1800 ₽
24 сентября
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
10:00 от 1800 ₽ 10:30 от 1800 ₽ 11:00 от 1800 ₽ 11:30 от 1800 ₽ 12:00 от 1800 ₽ 12:30 от 1800 ₽ 13:00 от 1800 ₽ 13:30 от 1800 ₽ 14:00 от 1800 ₽ 14:30 от 1800 ₽ 15:00 от 1800 ₽ 15:30 от 1800 ₽ 16:00 от 1800 ₽
25 сентября
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
10:00 от 1800 ₽ 10:30 от 1800 ₽ 11:00 от 1800 ₽ 11:30 от 1800 ₽ 12:00 от 1800 ₽ 12:30 от 1800 ₽ 13:00 от 1800 ₽ 13:30 от 1800 ₽ 14:00 от 1800 ₽ 14:30 от 1800 ₽ 15:00 от 1800 ₽ 15:30 от 1800 ₽ 16:00 от 1800 ₽ 16:30 от 1800 ₽ 17:00 от 1800 ₽ 17:30 от 1800 ₽ 18:00 от 1800 ₽ 18:30 от 1800 ₽ 19:00 от 1800 ₽
26 сентября
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
10:00 от 1800 ₽ 10:30 от 1800 ₽ 11:00 от 1800 ₽ 11:30 от 1800 ₽ 12:00 от 1800 ₽ 12:30 от 1800 ₽ 13:00 от 1800 ₽ 13:30 от 1800 ₽ 14:00 от 1800 ₽ 14:30 от 1800 ₽ 15:00 от 1800 ₽ 15:30 от 1800 ₽ 16:00 от 1800 ₽ 16:30 от 1800 ₽ 17:00 от 1800 ₽ 17:30 от 1800 ₽ 18:00 от 1800 ₽ 18:30 от 1800 ₽ 19:00 от 1800 ₽
27 сентября
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
10:00 от 1800 ₽ 10:30 от 1800 ₽ 11:00 от 1800 ₽ 11:30 от 1800 ₽ 12:00 от 1800 ₽ 12:30 от 1800 ₽ 13:00 от 1800 ₽ 13:30 от 1800 ₽ 14:00 от 1800 ₽ 14:30 от 1800 ₽ 15:00 от 1800 ₽ 15:30 от 1800 ₽ 16:00 от 1800 ₽ 16:30 от 1800 ₽ 17:00 от 1800 ₽ 17:30 от 1800 ₽ 18:00 от 1800 ₽ 18:30 от 1800 ₽ 19:00 от 1800 ₽
28 сентября
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
10:00 от 1800 ₽ 10:30 от 1800 ₽ 11:00 от 1800 ₽ 11:30 от 1800 ₽ 12:00 от 1800 ₽ 12:30 от 1800 ₽ 13:00 от 1800 ₽ 13:30 от 1800 ₽ 14:00 от 1800 ₽ 14:30 от 1800 ₽ 15:00 от 1800 ₽ 15:30 от 1800 ₽ 16:00 от 1800 ₽
30 сентября
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
10:00 от 1800 ₽ 10:30 от 1800 ₽ 11:00 от 1800 ₽ 11:30 от 1800 ₽ 12:00 от 1800 ₽ 12:30 от 1800 ₽ 13:00 от 1800 ₽ 13:30 от 1800 ₽ 14:00 от 1800 ₽ 14:30 от 1800 ₽ 15:00 от 1800 ₽ 15:30 от 1800 ₽ 16:00 от 1800 ₽
1 октября
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
10:00 от 1800 ₽ 10:30 от 1800 ₽ 11:00 от 1800 ₽ 11:30 от 1800 ₽ 12:00 от 1800 ₽ 12:30 от 1800 ₽ 13:00 от 1800 ₽ 13:30 от 1800 ₽ 14:00 от 1800 ₽ 14:30 от 1800 ₽ 15:00 от 1800 ₽ 15:30 от 1800 ₽ 16:00 от 1800 ₽
2 октября
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
10:00 от 1800 ₽ 10:30 от 1800 ₽ 11:00 от 1800 ₽ 11:30 от 1800 ₽ 12:00 от 1800 ₽ 12:30 от 1800 ₽ 13:00 от 1800 ₽ 13:30 от 1800 ₽ 14:00 от 1800 ₽ 14:30 от 1800 ₽ 15:00 от 1800 ₽ 15:30 от 1800 ₽ 16:00 от 1800 ₽ 16:30 от 1800 ₽ 17:00 от 1800 ₽ 17:30 от 1800 ₽ 18:00 от 1800 ₽ 18:30 от 1800 ₽ 19:00 от 1800 ₽
3 октября
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
10:00 от 1800 ₽ 10:30 от 1800 ₽ 11:00 от 1800 ₽ 11:30 от 1800 ₽ 12:00 от 1800 ₽ 12:30 от 1800 ₽ 13:00 от 1800 ₽ 13:30 от 1800 ₽ 14:00 от 1800 ₽ 14:30 от 1800 ₽ 15:00 от 1800 ₽ 15:30 от 1800 ₽ 16:00 от 1800 ₽ 16:30 от 1800 ₽ 17:00 от 1800 ₽ 17:30 от 1800 ₽ 18:00 от 1800 ₽ 18:30 от 1800 ₽ 19:00 от 1800 ₽
4 октября
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
10:00 от 1800 ₽ 10:30 от 1800 ₽ 11:00 от 1800 ₽ 11:30 от 1800 ₽ 12:00 от 1800 ₽ 12:30 от 1800 ₽ 13:00 от 1800 ₽ 13:30 от 1800 ₽ 14:00 от 1800 ₽ 14:30 от 1800 ₽ 15:00 от 1800 ₽ 15:30 от 1800 ₽ 16:00 от 1800 ₽ 16:30 от 1800 ₽ 17:00 от 1800 ₽ 17:30 от 1800 ₽ 18:00 от 1800 ₽ 18:30 от 1800 ₽ 19:00 от 1800 ₽
5 октября
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
10:00 от 1800 ₽ 10:30 от 1800 ₽ 11:00 от 1800 ₽ 11:30 от 1800 ₽ 12:00 от 1800 ₽ 12:30 от 1800 ₽ 13:00 от 1800 ₽ 13:30 от 1800 ₽ 14:00 от 1800 ₽ 14:30 от 1800 ₽ 15:00 от 1800 ₽ 15:30 от 1800 ₽ 16:00 от 1800 ₽
7 октября
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
10:00 от 1800 ₽ 10:30 от 1800 ₽ 11:00 от 1800 ₽ 11:30 от 1800 ₽ 12:00 от 1800 ₽ 12:30 от 1800 ₽ 13:00 от 1800 ₽ 13:30 от 1800 ₽ 14:00 от 1800 ₽ 14:30 от 1800 ₽ 15:00 от 1800 ₽ 15:30 от 1800 ₽ 16:00 от 1800 ₽
8 октября
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
10:00 от 1800 ₽ 10:30 от 1800 ₽ 11:00 от 1800 ₽ 11:30 от 1800 ₽ 12:00 от 1800 ₽ 12:30 от 1800 ₽ 13:00 от 1800 ₽ 13:30 от 1800 ₽ 14:00 от 1800 ₽ 14:30 от 1800 ₽ 15:00 от 1800 ₽ 15:30 от 1800 ₽ 16:00 от 1800 ₽
9 октября
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
10:00 от 1800 ₽ 10:30 от 1800 ₽ 11:00 от 1800 ₽ 11:30 от 1800 ₽ 12:00 от 1800 ₽ 12:30 от 1800 ₽ 13:00 от 1800 ₽ 13:30 от 1800 ₽ 14:00 от 1800 ₽ 14:30 от 1800 ₽ 15:00 от 1800 ₽ 15:30 от 1800 ₽ 16:00 от 1800 ₽ 16:30 от 1800 ₽ 17:00 от 1800 ₽ 17:30 от 1800 ₽ 18:00 от 1800 ₽ 18:30 от 1800 ₽ 19:00 от 1800 ₽
10 октября
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
10:00 от 1800 ₽ 10:30 от 1800 ₽ 11:00 от 1800 ₽ 11:30 от 1800 ₽ 12:00 от 1800 ₽ 12:30 от 1800 ₽ 13:00 от 1800 ₽ 13:30 от 1800 ₽ 14:00 от 1800 ₽ 14:30 от 1800 ₽ 15:00 от 1800 ₽ 15:30 от 1800 ₽ 16:00 от 1800 ₽ 16:30 от 1800 ₽ 17:00 от 1800 ₽ 17:30 от 1800 ₽ 18:00 от 1800 ₽ 18:30 от 1800 ₽ 19:00 от 1800 ₽
11 октября
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
10:00 от 1800 ₽ 10:30 от 1800 ₽ 11:00 от 1800 ₽ 11:30 от 1800 ₽ 12:00 от 1800 ₽ 12:30 от 1800 ₽ 13:00 от 1800 ₽ 13:30 от 1800 ₽ 14:00 от 1800 ₽ 14:30 от 1800 ₽ 15:00 от 1800 ₽ 15:30 от 1800 ₽ 16:00 от 1800 ₽ 16:30 от 1800 ₽ 17:00 от 1800 ₽ 17:30 от 1800 ₽ 18:00 от 1800 ₽ 18:30 от 1800 ₽ 19:00 от 1800 ₽
12 октября
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
10:00 от 1800 ₽ 10:30 от 1800 ₽ 11:00 от 1800 ₽ 11:30 от 1800 ₽ 12:00 от 1800 ₽ 12:30 от 1800 ₽ 13:00 от 1800 ₽ 13:30 от 1800 ₽ 14:00 от 1800 ₽ 14:30 от 1800 ₽ 15:00 от 1800 ₽ 15:30 от 1800 ₽ 16:00 от 1800 ₽
14 октября
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
10:00 от 1800 ₽ 10:30 от 1800 ₽ 11:00 от 1800 ₽ 11:30 от 1800 ₽ 12:00 от 1800 ₽ 12:30 от 1800 ₽ 13:00 от 1800 ₽ 13:30 от 1800 ₽ 14:00 от 1800 ₽ 14:30 от 1800 ₽ 15:00 от 1800 ₽ 15:30 от 1800 ₽ 16:00 от 1800 ₽
15 октября
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
10:00 от 1800 ₽ 10:30 от 1800 ₽ 11:00 от 1800 ₽ 11:30 от 1800 ₽ 12:00 от 1800 ₽ 12:30 от 1800 ₽ 13:00 от 1800 ₽ 13:30 от 1800 ₽ 14:00 от 1800 ₽ 14:30 от 1800 ₽ 15:00 от 1800 ₽ 15:30 от 1800 ₽ 16:00 от 1800 ₽
16 октября
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
10:00 от 1800 ₽ 10:30 от 1800 ₽ 11:00 от 1800 ₽ 11:30 от 1800 ₽ 12:00 от 1800 ₽ 12:30 от 1800 ₽ 13:00 от 1800 ₽ 13:30 от 1800 ₽ 14:00 от 1800 ₽ 14:30 от 1800 ₽ 15:00 от 1800 ₽ 15:30 от 1800 ₽ 16:00 от 1800 ₽ 16:30 от 1800 ₽ 17:00 от 1800 ₽ 17:30 от 1800 ₽ 18:00 от 1800 ₽ 18:30 от 1800 ₽ 19:00 от 1800 ₽
17 октября
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
10:00 от 1800 ₽ 10:30 от 1800 ₽ 11:00 от 1800 ₽ 11:30 от 1800 ₽ 12:00 от 1800 ₽ 12:30 от 1800 ₽ 13:00 от 1800 ₽ 13:30 от 1800 ₽ 14:00 от 1800 ₽ 14:30 от 1800 ₽ 15:00 от 1800 ₽ 15:30 от 1800 ₽ 16:00 от 1800 ₽ 16:30 от 1800 ₽ 17:00 от 1800 ₽ 17:30 от 1800 ₽ 18:00 от 1800 ₽ 18:30 от 1800 ₽ 19:00 от 1800 ₽
18 октября
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
10:00 от 1800 ₽ 10:30 от 1800 ₽ 11:00 от 1800 ₽ 11:30 от 1800 ₽ 12:00 от 1800 ₽ 12:30 от 1800 ₽ 13:00 от 1800 ₽ 13:30 от 1800 ₽ 14:00 от 1800 ₽ 14:30 от 1800 ₽ 15:00 от 1800 ₽ 15:30 от 1800 ₽ 16:00 от 1800 ₽ 16:30 от 1800 ₽ 17:00 от 1800 ₽ 17:30 от 1800 ₽ 18:00 от 1800 ₽ 18:30 от 1800 ₽ 19:00 от 1800 ₽
19 октября
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
10:00 от 1800 ₽ 10:30 от 1800 ₽ 11:00 от 1800 ₽ 11:30 от 1800 ₽ 12:00 от 1800 ₽ 12:30 от 1800 ₽ 13:00 от 1800 ₽ 13:30 от 1800 ₽ 14:00 от 1800 ₽ 14:30 от 1800 ₽ 15:00 от 1800 ₽ 15:30 от 1800 ₽ 16:00 от 1800 ₽

