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Единый билет в Smile Park на ВДНХ
Билеты от 1700₽
Киноафиша Единый билет в Smile Park на ВДНХ

Единый билет в Smile Park на ВДНХ

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Билеты от 1700₽

О выставке

Самый большой крытый парк развлечений в павильоне №55 на ВДНХ

Открывайте для себя уникальный мир занимательных выставок и квестов в новом павильоне на ВДНХ! Один билет даст вам возможность посетить сразу девять захватывающих аттракционов.

Музей иллюзий

Подготовьтесь к игре восприятия в Музее иллюзий. Здесь вы найдете множество интерактивных экспонатов, которые играют с вашим зрением. Это отличная возможность сделать интересные фотографии для соцсетей. Проверьте, как ваш мозг реагирует на необычные визуальные эффекты!

Побег из тюрьмы

В квесте «Побег из тюрьмы» вам предстоит решить множество головоломок и пройти через десятки ловушек. Будьте внимательны – одна ошибка может стоить вам свободы! Не переживайте, если застрянете, вас, конечно, выпустят, но уверены, что вы справитесь.

Перевернутый город

В Перевернутом городе всё наоборот. Почувствуйте, как ваш вестибулярный аппарат начинает шалить, пока вы делаете необычные селфи на потолке. Приготовьтесь к забавным и неожиданным ощущениям!

Лабиринт страха «Зов ада»

Для любителей острых ощущений – лабиринт страха «Зов ада». Это настоящий фильм ужасов, где жуткие существа и мрак объединяются, чтобы проверить вашу смелость. Подготовьтесь встретиться лицом к лицу с вашими страхами!

Дом великана

Решили доказать, что вы не маленький? Дом великана представит вам гигантскую мебель – укройтесь в огромной кружке или сделайте забавное селфи на метровой ложке. Здесь всё выполнено в десять раз больше обычного, что позволит вам почувствовать себя настоящим великаном!

Не упустите шанс посетить этот уникальный павильон на ВДНХ и насладиться моментами веселья и удивления!

Купить билет на выставка Единый билет в Smile Park на ВДНХ

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Декабрь
31 декабря четверг
22:00
Смайл-парк Москва, просп. Мира, 119, стр. 55, ВДНХ
от 1700 ₽

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