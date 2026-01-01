Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Единый билет на весь Омский историко-краеведческий музей
Киноафиша Единый билет на весь Омский историко-краеведческий музей

Единый билет на весь Омский историко-краеведческий музей

0+
Возраст 0+

О выставке

Посещение Омского краеведческого музея

Омский историко-краеведческий музей приглашает вас на уникальную выставку, которая будет интересна как взрослым, так и детям. Здесь представлены экспонаты, которые рассказывают о богатой истории региона и его культурном наследии.

Что можно увидеть?

На выставке вы сможете увидеть артефакты, отражающие жизнь и быт омичей на протяжении веков. Каждая витрина — это новая страница истории, которая может увлечь вас и ваших близких.

Почему это важно?

Посещение музея — это отличная возможность расширить свои знания об Омской области, а также привить интерес к истории и культуре детям. Особенно важно воспитывать сознание и уважение к прошлому у подрастающего поколения.

Как организовать посещение?

Выставка открыта для посещения всеми желающими. Музей предлагает разнообразные программы для семей, что делает его идеальным местом для проведения досуга выходного дня.

Не упустите шанс узнать больше о нашем наследии и подключиться к культурным событиям региона! Ждем вас в Омском историко-краеведческом музее!

Купить билет на выставка Единый билет на весь Омский историко-краеведческий музей

Помощь с билетами
В других городах
Март
2 марта понедельник
19:00
Омский историко-краеведческий музей Омск, Ленина, 23а
от 250 ₽
3 марта вторник
19:00
Омский историко-краеведческий музей Омск, Ленина, 23а
от 250 ₽
4 марта среда
19:00
Омский историко-краеведческий музей Омск, Ленина, 23а
от 250 ₽
5 марта четверг
19:00
Омский историко-краеведческий музей Омск, Ленина, 23а
от 250 ₽
6 марта пятница
19:00
Омский историко-краеведческий музей Омск, Ленина, 23а
от 250 ₽
7 марта суббота
19:00
Омский историко-краеведческий музей Омск, Ленина, 23а
от 250 ₽
8 марта воскресенье
19:00
Омский историко-краеведческий музей Омск, Ленина, 23а
от 250 ₽
9 марта понедельник
19:00
Омский историко-краеведческий музей Омск, Ленина, 23а
от 250 ₽
10 марта вторник
19:00
Омский историко-краеведческий музей Омск, Ленина, 23а
от 250 ₽
11 марта среда
19:00
Омский историко-краеведческий музей Омск, Ленина, 23а
от 250 ₽
12 марта четверг
19:00
Омский историко-краеведческий музей Омск, Ленина, 23а
от 250 ₽
13 марта пятница
19:00
Омский историко-краеведческий музей Омск, Ленина, 23а
от 250 ₽
14 марта суббота
19:00
Омский историко-краеведческий музей Омск, Ленина, 23а
от 250 ₽
15 марта воскресенье
19:00
Омский историко-краеведческий музей Омск, Ленина, 23а
от 250 ₽
16 марта понедельник
19:00
Омский историко-краеведческий музей Омск, Ленина, 23а
от 250 ₽
17 марта вторник
19:00
Омский историко-краеведческий музей Омск, Ленина, 23а
от 250 ₽
18 марта среда
19:00
Омский историко-краеведческий музей Омск, Ленина, 23а
от 250 ₽
19 марта четверг
19:00
Омский историко-краеведческий музей Омск, Ленина, 23а
от 250 ₽
20 марта пятница
19:00
Омский историко-краеведческий музей Омск, Ленина, 23а
от 250 ₽
21 марта суббота
19:00
Омский историко-краеведческий музей Омск, Ленина, 23а
от 250 ₽
22 марта воскресенье
19:00
Омский историко-краеведческий музей Омск, Ленина, 23а
от 250 ₽
23 марта понедельник
19:00
Омский историко-краеведческий музей Омск, Ленина, 23а
от 250 ₽
24 марта вторник
19:00
Омский историко-краеведческий музей Омск, Ленина, 23а
от 250 ₽
25 марта среда
19:00
Омский историко-краеведческий музей Омск, Ленина, 23а
от 250 ₽
26 марта четверг
19:00
Омский историко-краеведческий музей Омск, Ленина, 23а
от 250 ₽
27 марта пятница
19:00
Омский историко-краеведческий музей Омск, Ленина, 23а
от 250 ₽
28 марта суббота
19:00
Омский историко-краеведческий музей Омск, Ленина, 23а
от 250 ₽

В ближайшие дни

Сибирский град Петров
0+
Исторические выставки
Сибирский град Петров
27 марта в 10:00 Омский историко-краеведческий музей
Билеты
Этническая панорама Сибири
0+
Естественно-научные Исторические выставки
Этническая панорама Сибири
17 марта в 10:00 Омский историко-краеведческий музей
Билеты
Сибирский град Петров
0+
Исторические выставки
Сибирский град Петров
3 марта в 10:00 Омский историко-краеведческий музей
Билеты
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше