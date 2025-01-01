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Единый билет на Igra 3.0
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Единый билет на Igra 3.0

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спортивно-музыкальный фестиваль IGRA 3.0 в Сочи

Приготовьтесь к уникальному событию! С 15 по 21 августа в Сочи пройдет фестиваль IGRA 3.0, который объединит спорт и электронную музыку в незабываемое шоу.

Динамика и адреналин

Фестиваль продлится 7 дней и предложит зрителям широкий спектр спортивных активностей: от профессиональных состязаний до мероприятий для любителей. Каждый найдет что-то для себя!

Музыкальная программа

На фестивале выступят более 15 артистов и диджеев в четырех разных локациях. Главные темы музыкальной части вечера — футуризм, космос и звезды. В этом году даже звездопад Персеиды «подстроился» под даты фестиваля. Не упустите шанс насладиться качественным электронным звуком и захватывающим световым шоу!

Место и атмосфера

Основные события будут проходить на площадке RED ARENA, где под открытым небом зрители смогут насладиться не только великолепной музыкой, но и живописными видами гор и моря.

Фестиваль IGRA 3.0 — это не просто музыкальное событие, а настоящий праздник для всех любителей активного отдыха и хорошей музыки. Не пропустите это незабываемое шоу!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Сочи, 13 августа
Red Arena Сочи, пос. Эсто-Садок, Эстонская, 51
20:00 от 10000 ₽

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