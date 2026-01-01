Гала-концерт «Единство муз» в НОВАТе

В День России на Большой сцене НОВАТа состоится праздничный гала-концерт «Единство муз». Это масштабный совместный проект Новосибирского государственного академического театра оперы и балета и Бурятского государственного академического театра оперы и балета имени народного артиста СССР Г. Ц. Цыдынжапова. Концерт посвящён Году единства народов России и стремится объединить различные культуры нашей страны с помощью музыки.

Зрителей ждёт яркое творческое содружество двух музыкальных коллективов, которые уважают традиции и стремятся к художественному диалогу. Концерт станет настоящим праздником искусства, в котором органично соединятся оперное и балетное мастерство, национальный колорит и мировая классика.

Заряд эмоций и талантливые исполнители

На сцену выйдут ведущие солисты Бурятского театра оперы и балета, а также артисты НОВАТа. В программе концерта представлены произведения бурятских композиторов, наполненные самобытной мелодикой и поэтическими образами родной земли, а также шедевры русской и мировой оперной и балетной классики.

Программа концерта

Первое отделение познакомит зрителей с богатством бурятской музыкальной культуры. Прозвучат вокальные сочинения современных авторов, а также будет представлен фрагмент балета «Красавица Ангара» — одного из ключевых произведений национального репертуара.

Во втором отделении прозвучат знаменитые арии и дуэты из опер Н. Римского-Корсакова, М. Мусоргского, А. Бородина, В. А. Моцарта, Дж. Верди, Дж. Пуччини, Ж. Бизе, Ш. Гуно и других композиторов. Завершит вечер знаменитая застольная сцена из «Травиаты».

«Единство муз» — это не только встреча двух сцен, но и диалог культур, объединённых силой музыки и вдохновения.