Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Единство муз
Киноафиша Единство муз

Единство муз

6+
Возраст 6+

О концерте

Гала-концерт «Единство муз» в НОВАТе

В День России на Большой сцене НОВАТа состоится праздничный гала-концерт «Единство муз». Это масштабный совместный проект Новосибирского государственного академического театра оперы и балета и Бурятского государственного академического театра оперы и балета имени народного артиста СССР Г. Ц. Цыдынжапова. Концерт посвящён Году единства народов России и стремится объединить различные культуры нашей страны с помощью музыки.

Зрителей ждёт яркое творческое содружество двух музыкальных коллективов, которые уважают традиции и стремятся к художественному диалогу. Концерт станет настоящим праздником искусства, в котором органично соединятся оперное и балетное мастерство, национальный колорит и мировая классика.

Заряд эмоций и талантливые исполнители

На сцену выйдут ведущие солисты Бурятского театра оперы и балета, а также артисты НОВАТа. В программе концерта представлены произведения бурятских композиторов, наполненные самобытной мелодикой и поэтическими образами родной земли, а также шедевры русской и мировой оперной и балетной классики.

Программа концерта

Первое отделение познакомит зрителей с богатством бурятской музыкальной культуры. Прозвучат вокальные сочинения современных авторов, а также будет представлен фрагмент балета «Красавица Ангара» — одного из ключевых произведений национального репертуара.

Во втором отделении прозвучат знаменитые арии и дуэты из опер Н. Римского-Корсакова, М. Мусоргского, А. Бородина, В. А. Моцарта, Дж. Верди, Дж. Пуччини, Ж. Бизе, Ш. Гуно и других композиторов. Завершит вечер знаменитая застольная сцена из «Травиаты».

«Единство муз» — это не только встреча двух сцен, но и диалог культур, объединённых силой музыки и вдохновения.

Купить билет на концерт Единство муз

Помощь с билетами
В других городах
Июнь
12 июня пятница
19:00
НОВАТ Новосибирск, Красный просп., 36
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Вечер с Пушкиным
12+
Классическая музыка

Вечер с Пушкиным

31 мая в 14:00 Красный факел
от 1000 ₽
Вечер любимых песен
12+
Фолк

Вечер любимых песен

26 июня в 19:00 Новосибирская филармония
от 800 ₽
Три «Д»
12+
Классическая музыка

Три «Д»

30 мая в 18:00 Новосибирская филармония
от 600 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше