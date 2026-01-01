Спектакль Единственный наследник

Французская комедия в исполнении Драматического театра им. Щепкина

Драматический театр им. Щепкина приглашает зрителей на комедию Жана-Франсуа Реньяра «Единственный наследник», написанную более трёхсот лет назад, но по-прежнему актуальную и привлекательную. Эта фарсовая комедия поражает увлекательным сюжетом и остроумным языком.

Сюжет

В центре истории — парижанин Жеронт, который давно находится в почтенном возрасте и страдает от здоровья. Его родня с нетерпением ожидает, когда богатый родственник покинет этот мир и оставит наследство. Однако Жеронт неожиданно решает жениться на Изабелле, возлюбленной своего племянника Эраста! Мать невесты, госпожа Аргант, вовсе не против такой выгодной партии, как Жеронт.

В отчаянии Эраст обращается за помощью к своему слуге Криспену, известному пройдохе и хитрецу. Служанка Жеронта Лизетта, влюблённая в Криспена, также решает помочь молодому человеку.

О спектакле

Спектакль обещает множество комических ситуаций и остроумных диалогов, которые не оставят зрителей равнодушными. Это отличная возможность увидеть классическую комедию в современном исполнении, полную интриг и неожиданных поворотов! Не пропустите возможность насладиться этой забавной историей на сцене театра.