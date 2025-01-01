Спектакль Единственный наследник

Театр «Торикос» (Геленджик) с гордостью анонсирует один из своих самых ярких спектаклей! Погрузитесь в мир жадности, лицемерия и обмана, где благородные намерения скрывают истинные намерения героев. В центре сюжета — больной дядюшка и его огромное наследство, за которое его родственники готовы на всё, даже забыть о совести.
«Над кем смеётесь?..» — вопрос, который витает в воздухе и заставляет задуматься о цене человеческой алчности. Готовы посмеяться над пороками и самими собой? Добро пожаловать в театр!
Жанр: сатирическая комедия с элементами гротеска. Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль!
Режиссёр: Анатолий Слюсаренко