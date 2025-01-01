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Единственный наследник
Киноафиша Единственный наследник

Спектакль Единственный наследник

12+
Режиссер Анатолий Слюсаренко
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Театр «Торикос» представляет сатирическую комедию о жадности и лицемерии

Театр «Торикос» (Геленджик) с гордостью анонсирует один из своих самых ярких спектаклей! Погрузитесь в мир жадности, лицемерия и обмана, где благородные намерения скрывают истинные намерения героев. В центре сюжета — больной дядюшка и его огромное наследство, за которое его родственники готовы на всё, даже забыть о совести.

Почему стоит увидеть этот спектакль?

  • Классика с современным звучанием: Пьеса Ж.Ф. Реньяра, блестящего современника Мольера, оживает в острой и динамичной постановке режиссёра Анатолия Слюсаренко.
  • Смешно и страшно: В зале то и дело раздаётся смех, но в какой-то момент каждый зритель ловит себя на мысли: «А не про меня ли это?»
  • Игра в лицемерие: Герои так убедительно лгут, что вы начинаете верить им, пока автор не обнажает их истинную суть.

«Над кем смеётесь?..» — вопрос, который витает в воздухе и заставляет задуматься о цене человеческой алчности. Готовы посмеяться над пороками и самими собой? Добро пожаловать в театр!

Жанр и информация о спектакле

Жанр: сатирическая комедия с элементами гротеска. Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль!

Режиссёр: Анатолий Слюсаренко

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

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Филармония им. Пономаренко Краснодар, Красная, 55
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