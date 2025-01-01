Комедия «Единственный наследник» на сцене Театра на Фонтанке

Белгородский государственный академический драматический театр имени М. С. Щепкина представляет спектакль «Единственный наследник» — комедию в двух действиях, основанную на пьесе Жана-Франсуа Реньяра, написанной более трехсот лет назад. Спектакль пройдет в рамках проекта «БОЛЬШИЕ ГАСТРОЛИ».

Сюжет

В центре сюжета — пожилой парижанин Жеронт, который страдает от слабого здоровья. Его родня с нетерпением ожидает, когда богатый родственник покинет этот мир, чтобы унаследовать его состояние. Однако судьба вносит свои коррективы: Жеронт решает жениться на Изабелле, возлюбленной своего племянника Эраста. Мать невесты, госпожа Аргант, поддерживает этот выгодный союз, что только усугубляет ситуацию для Эраста.

Интриги и хитрости

В отчаянии Эраст обращается за помощью к своему слуге Криспену, известному хитрецу. Служанка Жеронта, Лизетта, влюбленная в Криспена, решает помочь своему возлюбленному. В этой комедии переплетаются интриги, хитрости и забавные ситуации, которые не оставят зрителей равнодушными.

Почему стоит посмотреть?

«Единственный наследник» — это яркий пример фарсовой комедии положений, которая сохраняет свою актуальность и сегодня. Острота языка и увлекательный сюжет делают эту пьесу настоящим театральным событием. Не упустите возможность увидеть классическую комедию в исполнении талантливых актеров!

Спектакль будет интересен любителям театра всех возрастов. Приходите и наслаждайтесь увлекательной игрой актеров и комедийными перипетиями!