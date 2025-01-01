Спектакль Эдгар По. Следствие

Детектив в детективе

Аналитические способности человека зачастую трудно поддаются анализу, но для человека исключительного дар анализа становится источником настоящего наслаждения. Такой вывод делает Рассказчик после встречи с Огюстом Дюпеном в Париже. Этот человек поражает его своей эрудицией и остротой воображения. Встреча с Дюпеном задает интригу спектакля, превращая его в «детектив в детективе».

Загадка Эдгара По

Дело, которое расследуется в спектакле, связано не только с самими персонажами, но и с автором — Эдгаром По. Он был не только блестящим аналитиком, но и любителем загадок, занимавшимся такими областями, как криптография и космология. Спектакль становится логически выверенным расследованием, построенным по мотивам произведений По, который стал создателем детективной новеллы.

Тайные методы театра кукол

Автор пьесы, Анна Богачёва, в сотрудничестве с режиссёром и художником Амиром Ермановым, а также композитором Дмитрием Шаровым, использует уникальные методы театра кукол, чтобы погрузить зрителей в мир таинственного расследования. Художник по свету — Елена Древалёва, чьи световые решения придают мистически напряжённый ритм спектаклю, усиливая его атмосферу.