Концерт «Едем в Италию» с Петро Арт квинтетом

Приглашаем вас на уникальное музыкальное путешествие в сердце Италии! Концерт «Едем в Италию» станет незабываемым событием для всех ценителей прекрасного и для тех, кто хочет окунуться в атмосферу солнечного Апеннинского полуострова.

Программа концерта

Струнный ансамбль «Петро Арт квинтет», лауреат международных и всероссийских конкурсов, порадует слушателей произведениями лучших итальянских композиторов. В программе:

Шедевры итальянской классики (Антонио Вивальди, Луиджи Боккерини и др.)

Знаменитые неаполитанские песни

Музыка кино (Нино Рота, Эннио Морриконе и др.)

Итальянская эстрада (Адриано Челентано, звезды Сан-Ремо)

Неоклассика (Людовико Эйнауди)

Рок (Måneskin)

Атмосфера и общение

Каждый гость концерта сможет насладиться теплой дружеской атмосферой, получить интересные комментарии о музыке и композиторах, а также пообщаться с музыкантами. Это отличный способ не только услышать любимые мелодии, но и узнать что-то новое о культуре Италии.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального праздника, где каждый звук будет наполнен теплом итальянского солнца и очарованием классической музыки!