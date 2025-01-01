Приглашаем вас на уникальное музыкальное путешествие в сердце Италии! Концерт «Едем в Италию» станет незабываемым событием для всех ценителей прекрасного и для тех, кто хочет окунуться в атмосферу солнечного Апеннинского полуострова.
Струнный ансамбль «Петро Арт квинтет», лауреат международных и всероссийских конкурсов, порадует слушателей произведениями лучших итальянских композиторов. В программе:
Каждый гость концерта сможет насладиться теплой дружеской атмосферой, получить интересные комментарии о музыке и композиторах, а также пообщаться с музыкантами. Это отличный способ не только услышать любимые мелодии, но и узнать что-то новое о культуре Италии.
Не упустите шанс стать частью этого музыкального праздника, где каждый звук будет наполнен теплом итальянского солнца и очарованием классической музыки!