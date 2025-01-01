Меню
Едем в Италию
Едем в Италию

Едем в Италию

0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Концерт «Едем в Италию» с Петро Арт квинтетом

Приглашаем вас на уникальное музыкальное путешествие в сердце Италии! Концерт «Едем в Италию» станет незабываемым событием для всех ценителей прекрасного и для тех, кто хочет окунуться в атмосферу солнечного Апеннинского полуострова.

Программа концерта

Струнный ансамбль «Петро Арт квинтет», лауреат международных и всероссийских конкурсов, порадует слушателей произведениями лучших итальянских композиторов. В программе:

  • Шедевры итальянской классики (Антонио Вивальди, Луиджи Боккерини и др.)
  • Знаменитые неаполитанские песни
  • Музыка кино (Нино Рота, Эннио Морриконе и др.)
  • Итальянская эстрада (Адриано Челентано, звезды Сан-Ремо)
  • Неоклассика (Людовико Эйнауди)
  • Рок (Måneskin)

Атмосфера и общение

Каждый гость концерта сможет насладиться теплой дружеской атмосферой, получить интересные комментарии о музыке и композиторах, а также пообщаться с музыкантами. Это отличный способ не только услышать любимые мелодии, но и узнать что-то новое о культуре Италии.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального праздника, где каждый звук будет наполнен теплом итальянского солнца и очарованием классической музыки!

В других городах
Октябрь
18 октября суббота
14:00
Пространство Freedom / Казанская, 7 Санкт-Петербург, Казанская, 7
от 1400 ₽
25 октября суббота
14:00
Пространство Freedom / Казанская, 7 Санкт-Петербург, Казанская, 7
от 1400 ₽

Фотографии

Едем в Италию Едем в Италию Едем в Италию Едем в Италию

