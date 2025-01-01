Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Эд Авдали и Татьяна Березовская. Концерт на двоих «Великолепный час»
Билеты от 600₽
Киноафиша Эд Авдали и Татьяна Березовская. Концерт на двоих «Великолепный час»

Эд Авдали и Татьяна Березовская. Концерт на двоих «Великолепный час»

18+
Возраст 18+
Билеты от 600₽

О концерте

Стендап-концерт «Великолепный час»

Приглашаем вас на необычный стендап-концерт «Великолепный час» с участием талантливых комиков Эда Авдали и Татьяны Березовской. Этот вечер обещает стать источником хорошего настроения и искреннего смеха.

Эд Авдали

Эд Авдали - яркий участник проектов Open Mic VK и Money Mic VK, который покоряет публику своим остроумным юмором и харизматичным исполнением. Его номера всегда наполнены актуальными темами и глубокими наблюдениями.

Татьяна Березовская

Татьяна Березовская, в свою очередь, известна как участница шоу «Открытый микрофон» на ТНТ и «Импровизация. Команды». Ее живое и искреннее выступление завоевывает сердца зрителей, а умение работать с аудиторией не оставит никого равнодушным.

Не упустите возможность

Этот стендап-концерт - отличная возможность проводить вечер весело и с позитивом. Побалуйте себя смехом и зарядитесь отличным настроением. Поспешите купить билеты и станьте частью этой увлекательной программы.

Купить билет на концерт Эд Авдали и Татьяна Березовская. Концерт на двоих «Великолепный час»

Помощь с билетами
Январь
5 января понедельник
16:00
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 600 ₽

В ближайшие дни

Stand-Up по-Женски
16+
Юмор
Stand-Up по-Женски
10 января в 19:00 Stand Up Патрики
от 950 ₽
Music Loto
18+
Юмор Вечеринка
Music Loto
28 января в 20:00 Glavstandup Hall
от 990 ₽
Lady Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)
18+
Юмор Джаз
Lady Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)
28 февраля в 18:00 Spaten Haus Grand
от 990 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше