Эд Авдали и Афтандил Георгобиани. StandUp концерт

Уникальный стендап-концерт в Black Loft

Приглашаем вас на вечер, полный смеха и хорошей музыки! В этот раз в нашем стендап-концерте выступят два замечательных комика:

Эд Авдали — участник таких проектов, как «Open Mike Vk», «Money Mike Vk» и «Community Show»;

Афтандил Георгобиани — также участник «Open Mic Vk» и «Money Mic Vk», а также обладатель побед в качестве участника Смоленского стендап-фестиваля 2023 и Казанского стендап-фестиваля 2025.

Это будет не только возможность отлично посмеяться, но и насладиться вкусным ужином в стильном пространстве Black Loft (by Bolshevik Loft), которое создает ощущение погружения под воду возле маяка. Здесь мы предлагаем вам:

Коктейль-бар с разнообразными напитками;

Ресторан с европейской и русской кухней, где вас ждут блюда с авторской подачей.

Рекомендуем прийти заранее, чтобы избежать задержек с заказами и успеть насладиться атмосферой до начала мероприятия. Время сбора гостей — за час до программы. Это отличная возможность пообщаться с друзьями и зарядиться позитивными эмоциями!

Возрастное ограничение: 18+ (при входе необходимо предъявить паспорт).