Эд Авдали и Афтандил Георгобиани. StandUp концерт

Приглашаем вас на вечер, полный смеха и хорошей музыки! В этот раз в нашем стендап-концерте выступят два замечательных комика:
Это будет не только возможность отлично посмеяться, но и насладиться вкусным ужином в стильном пространстве Black Loft (by Bolshevik Loft), которое создает ощущение погружения под воду возле маяка. Здесь мы предлагаем вам:
Рекомендуем прийти заранее, чтобы избежать задержек с заказами и успеть насладиться атмосферой до начала мероприятия. Время сбора гостей — за час до программы. Это отличная возможность пообщаться с друзьями и зарядиться позитивными эмоциями!
Возрастное ограничение: 18+ (при входе необходимо предъявить паспорт).