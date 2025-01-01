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eaZZyPOP Show
Билеты от 1000₽
Киноафиша eaZZyPOP Show

eaZZyPOP Show

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

eaZZyPOP Show: Концерт в Ритм-блюз, Москва

Приготовьтесь к незабываемому музыкальному приключению! В клубе Ритм-блюз в Москве пройдет концерт eaZZyPOP Show, который обещает стать ярким событием сезона.

Что такое eaZZyPOP?

eaZZyPOP — это уникальный проект, который сочетает в себе элементы поп-музыки и электронных ритмов. Группа славится своим живым исполнением, запоминающимися мелодиями и захватывающими шоу. Их музыкальный стиль привлекает как молодежную аудиторию, так и более зрелых слушателей.

Почему стоит посетить?

  • Уникальная возможность увидеть живое исполнение eaZZyPOP.
  • Программа включает самые популярные хиты группы.
  • Энергетика и взаимодействие с публикой, которые не оставят равнодушными.

Билеты и информация

Билеты можно приобрести на официальном сайте клуба Ритм-блюз или в кассах. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!

eaZZyPOP Show — это не просто концерт, это праздник музыки, который стоит посетить. Приготовьтесь к вечеру, полному положительных эмоций и зажигательных ритмов!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
3 октября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:00 от 1000 ₽

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