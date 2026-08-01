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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей» 1
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eat alone x Underground G
Киноафиша eat alone x Underground G

eat alone x Underground G

18+
Возраст 18+

О концерте

вечерний круиз по Неве и запись сетов вся информация скоро

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В других городах
Август
14 августа пятница
19:00
Причал на Воскресенской набережной Санкт-Петербург, пересечение Воскресенской наб. и Потемкинской ул.
от 3000 ₽

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