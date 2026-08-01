Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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О концерте
Киноафиша
eat alone x Underground G
eat alone x Underground G
18+
хип-хоп
электронная музыка
Возраст
18+
О концерте
вечерний круиз по Неве и запись сетов вся информация скоро
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В других городах
Август
14 августа
пятница
19:00
Причал на Воскресенской набережной
Санкт-Петербург, пересечение Воскресенской наб. и Потемкинской ул.
Купить билеты
от 3000 ₽
В ближайшие дни
6+
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Билеты
16+
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uncle pecos
3 октября в 19:00
Рассвет
от 1000 ₽
6+
Классическая музыка
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27 октября в 19:00
Белый зал Политехнического университета Петра Великого
от 440 ₽
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