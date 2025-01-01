Easy Dizzy | Концерт на корабле

Концерт Easy Dizzy на корабле

10 сентября группа Easy Dizzy подарит зрителям незабываемый концерт на борту настоящего корабля! Этот уникальный формат уже зарекомендовал себя в прошлом, и каждый раз выступления проходили с огромным успехом.

Трибьют AC/DC в России

Easy Dizzy — первый и единственный официальный трибьют AC/DC в России. На концерте зрители смогут окунуться в культовую атмосферу шоу величайшего австралийского рок-коллектива. В программе — самые известные рок-гимны, охватывающие эры Бона Скотта и Брайана Джонсона. Музыканты отдадут дань уважения нерушимой классике, которая уже более 50 лет вдохновляет поклонников по всему миру.

Мощная энергетика концерта

На открытой палубе с навесом будет создана настоящая концертная атмосфера: сцена, звук и свет — всё, что необходимо для рок-н-ролльного праздника. Мощь и энергия высоковольтного хардрока захлестнёт каждого зрителя!

Билеты и информация

Обратите внимание, что количество билетов ограничено. Цены на них будут расти ближе к дате концерта, поэтому не упустите возможность стать частью этого уникального события!