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Easy Dizzy | Концерт на корабле
Билеты от 2500₽
Киноафиша Easy Dizzy | Концерт на корабле

Easy Dizzy | Концерт на корабле

18+
Возраст 18+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Концерт Easy Dizzy на корабле

10 сентября группа Easy Dizzy подарит зрителям незабываемый концерт на борту настоящего корабля! Этот уникальный формат уже зарекомендовал себя в прошлом, и каждый раз выступления проходили с огромным успехом.

Трибьют AC/DC в России

Easy Dizzy — первый и единственный официальный трибьют AC/DC в России. На концерте зрители смогут окунуться в культовую атмосферу шоу величайшего австралийского рок-коллектива. В программе — самые известные рок-гимны, охватывающие эры Бона Скотта и Брайана Джонсона. Музыканты отдадут дань уважения нерушимой классике, которая уже более 50 лет вдохновляет поклонников по всему миру.

Мощная энергетика концерта

На открытой палубе с навесом будет создана настоящая концертная атмосфера: сцена, звук и свет — всё, что необходимо для рок-н-ролльного праздника. Мощь и энергия высоковольтного хардрока захлестнёт каждого зрителя!

Билеты и информация

Обратите внимание, что количество билетов ограничено. Цены на них будут расти ближе к дате концерта, поэтому не упустите возможность стать частью этого уникального события!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
10 сентября
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
19:00 от 2500 ₽

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