Е. Таросян, К. Емельянов, А. Рамм, ID22

Музыкальные шедевры в исполнении звезд

Концертный зал имени Чайковского приглашает вас на уникальное событие — вечер камерной музыки, в рамках которого прозвучат шедевры известных композиторов. Вы сможете насладиться великолепным исполнением “Трио № 1 фа-диез минор” Сезара Франка и “Трио № 1 ре минор” Феликса Мендельсона.

Сезар Франк: Трио для духовых инструментов

Трио Сезара Франка, написанное в 1880 году, считается одним из самых значимых произведений в камерной музыке. Это сочинение наполнено яркими эмоциями и контрастами, которые делают его незабываемым для слушателей. Франк, желая создать нечто оригинальное, использовал формы, колорит и гармонии, присущие романтизму.

Феликс Мендельсон: Неувядающая классика

Трио Мендельсона, написанное в 1839 году, также заслуживает внимания. Это произведение отличается светлым настроением и мелодичной выразительностью, демонстрируя характерный стиль композитора. Неудивительно, что Мендельсон стал одним из самых исполняемых композиторов своего времени.

Не упустите возможность посетить этот концерт, который обещает стать настоящим праздником музыки. Прекрасное исполнение, атмосфера зала и шедевры известной классики создадут незабываемые моменты для каждого зрителя.