Э. Шоссон. К юбилею композитора
О концерте/спектакле

Музыкальная веха: 170-летие Эрнеста Шоссона

Приглашаем вас на уникальный концерт, посвященный 170-летию Эрнеста Шоссона, одного из самых утончённых композиторов французской музыки конца XIX века. В его работах ощущается глубокая связь с литературными образами и позднеромантическими тенденциями.

Творчество Шоссона

Шоссон создал сравнительно небольшое, но яркое музыкальное наследие. В его произведениях проявляется лирический мистицизм и интерпретация сложных человеческих чувств. Его знаменитая Поэма для скрипки с оркестром ми-бемоль мажор, op. 25 стала настоящей визитной карточкой композитора. Это произведение вдохновлено повестью Ивана Тургенева Песнь торжествующей любви, погружающей нас в мир чувств, ревности и роковой страсти.

Камерная версия и фортепианный квартет

В ходе концерта будет представлена уникальная камерная версия Поэмы, созданная композитором Бобом Циммерманом для скрипки, фортепиано и струнного квартета. Также в программе прозвучит Фортепианный квартет ля мажор, op. 30, написанный в рекордные сроки за месяц с небольшим. По словам Венсана Д’Энди, этот квартет стал “кульминационным моментом” в творчестве Шоссона.

Концерт для скрипки, фортепиано и струнного квартета

В качестве завершения программы вы услышите Концерт для скрипки, фортепиано и струнного квартета, op. 21. Это редчайшее по жанру и грандиозное по масштабам произведение является квинтэссенцией мира Шоссона. Его широкие мелодические линии сочетаются с драматической насыщенностью и благородным меланхоличным светом.

Программа концерта

Программа может быть изменена:

  • I отделение:
    • Шоссон — Поэма для скрипки с оркестром ми-бемоль мажор, op. 25 (переложение для скрипки, фортепиано и струнного квартета Б. Циммермана)
    • Шоссон — Фортепианный квартет ля мажор, op. 30
  • II отделение:
    • Шоссон — Концерт для скрипки, фортепиано и струнного квартета ре мажор, op. 21

Декабрь
20 декабря суббота
19:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
от 300 ₽

