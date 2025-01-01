Меню
Е. Фролова. Голос Логоса
Билеты от 1000₽
Киноафиша Е. Фролова. Голос Логоса

Е. Фролова. Голос Логоса

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте

Концерт "Голос Логоса". Песни на стихи современных поэтов

Приглашаем вас на уникальный концерт "Голос Логоса", который представляет собой музыкальное путешествие по стихам современных поэтов. Это возможность услышать знакомые строки в новом звучании и насладиться глубиной художественного слова.

О программе

В программе концерта собраны произведения, написанные нашими современниками. Каждая песня - это не просто музыкальный номер, а целая история, погружающая слушателя в мир поэзии. Композиции, исполняемые на концерте, передают эмоции и мысли авторов, создавая неповторимую атмосферу.

Интересные факты

Концертный проект "Голос Логоса" выделяется своим подходом к интерпретации стихов. В нем сочетаются различные музыкальные стили, что делает каждую песню уникальной. На сцене выступят известные исполнители, которые вместе с вами смогут пережить магию поэзии.

Не упустите шанс стать частью этого захватывающего музыкального события. "Голос Логоса" - это не просто концерт, это встреча с искусством, которое вдохновляет и обогащает!

Декабрь
17 декабря среда
19:00
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой Москва, Б.Пироговская, 53/55
от 1000 ₽

