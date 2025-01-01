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Е-ее-ее!
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Спектакль Е-ее-ее!

Постановка
Старый дом 16+
Режиссер Антон Федоров
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Современная интерпретация «Бременских музыкантов»

Антон Федоров представляет свой новый спектакль «Е-ЕЕ-ЕЕ!» на сцене театра «Старый дом». Постановка создана по мотивам культового мультфильма «Бременские музыканты», который впервые появился на экранах в 1969 году.

Культовый мультфильм и его влияние

Мультфильм стал символом свободы и легкого хулиганства для целого поколения. В нем переплелись нетривиальный юмор, дух приключений и незабываемая музыка, ставшая настоящим культурным наследием того времени. Этот анимационный шедевр запомнился благодаря своей уникальной атмосфере и ярким героям, полюбившимся зрителям всех возрастов.

Новая жизнь знакомых героев

В спектакле Антона Федорова зрители вновь встретятся с любимыми персонажами, но в совершенно новом контексте. Как изменятся Трубадур, Принцесса и другие герои в условиях современности? Каким будет их новый путь? Ответы на эти вопросы откроются совсем скоро на сцене.

Не пропустите уникальную возможность увидеть знакомую историю в новом, неожиданном прочтении!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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