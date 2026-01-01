Выставка-фильм к 130-летию Дзиги Вертова

Центр «Зотов» при поддержке банка ВТБ представляет уникальную выставку-фильм, приуроченную к 130-летию великого режиссера Дзиги Вертова. Это первая в России ретроспектива этой ключевой фигуры советского киноавангарда и пионера документального кино.

Художественная вселенная Вертова

Выставка-фильм предлагает зрителям уникальную возможность увидеть, как зарождались идеи Вертова, повлиявшие на современную культуру, от кинематографа и масс-медиа до клипов и рилсов. Дзига Вертов представляется не только как гениальный режиссер, но и как организатор нового видения.

Кино как средство восприятия реальности

В 1920-е годы Вертов призывал отказаться от игрового кино и использовать кинокамеру для фиксации реальности. Его концепция «жизни врасплох» предполагает, что режиссер всегда находится в центре событий, захватывая фрагменты повседневной жизни. Вертов считал, что жизненный факт, зафиксированный на камеру, может воздействовать на сознание зрителя.

Наследие Вертова и его влияние

Сегодня, когда съемка повседневности с помощью смартфонов стала обычным делом, Вертов выглядит более современным, чем многие другие режиссеры. Его визуальный манифест «Человек с киноаппаратом» (1929) признан одной из лучших картин в истории кино и продолжает вдохновлять кинематографистов по всему миру.

Уникальная экспозиция

Выставка, созданная музейным бюро Planet9, представит хронологически развивающиеся основные события жизни Вертова и его группы «киноки». В архитектуре выставки, напоминающей круглую бобину кинопленки, с использованием фильмов, фотографий, анимации и архивных материалов, посетители смогут стать активными участниками просмотра.

Интерактивные элементы

Одной из интересных составляющих является аудиомаршрут, объединяющий воспоминания Вертова и музыкальное сопровождение. Также доступен монтажный стол, где каждый может попробовать собрать короткий фильм, поэкспериментировав с принципами монтажа.

Вдохновение на экране

Раздел «После Вертова» посвящен наследию режиссера и его влиянию на современное кино. Здесь представлены работы отечественных и зарубежных режиссеров, вдохновленных вертовскими традициями. Финальный раздел открывает возможность для посетителей, творения которых могут стать частью экспозиции.

Выставка охватывает работы 20 музеев и частных собраний, включая Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина и Государственную Третьяковскую галерею. Вход на выставку осуществляется по билетам, уточнить информацию о льготных категориях можно в кассе центра.