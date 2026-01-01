Оповещения от Киноафиши
Дзига Вертов. Киноглаз
6+
О выставке

Выставка-фильм к 130-летию Дзиги Вертова

Центр «Зотов» при поддержке банка ВТБ представляет уникальную выставку-фильм, приуроченную к 130-летию великого режиссера Дзиги Вертова. Это первая в России ретроспектива этой ключевой фигуры советского киноавангарда и пионера документального кино.

Художественная вселенная Вертова

Выставка-фильм предлагает зрителям уникальную возможность увидеть, как зарождались идеи Вертова, повлиявшие на современную культуру, от кинематографа и масс-медиа до клипов и рилсов. Дзига Вертов представляется не только как гениальный режиссер, но и как организатор нового видения.

Кино как средство восприятия реальности

В 1920-е годы Вертов призывал отказаться от игрового кино и использовать кинокамеру для фиксации реальности. Его концепция «жизни врасплох» предполагает, что режиссер всегда находится в центре событий, захватывая фрагменты повседневной жизни. Вертов считал, что жизненный факт, зафиксированный на камеру, может воздействовать на сознание зрителя.

Наследие Вертова и его влияние

Сегодня, когда съемка повседневности с помощью смартфонов стала обычным делом, Вертов выглядит более современным, чем многие другие режиссеры. Его визуальный манифест «Человек с киноаппаратом» (1929) признан одной из лучших картин в истории кино и продолжает вдохновлять кинематографистов по всему миру.

Уникальная экспозиция

Выставка, созданная музейным бюро Planet9, представит хронологически развивающиеся основные события жизни Вертова и его группы «киноки». В архитектуре выставки, напоминающей круглую бобину кинопленки, с использованием фильмов, фотографий, анимации и архивных материалов, посетители смогут стать активными участниками просмотра.

Интерактивные элементы

Одной из интересных составляющих является аудиомаршрут, объединяющий воспоминания Вертова и музыкальное сопровождение. Также доступен монтажный стол, где каждый может попробовать собрать короткий фильм, поэкспериментировав с принципами монтажа.

Вдохновение на экране

Раздел «После Вертова» посвящен наследию режиссера и его влиянию на современное кино. Здесь представлены работы отечественных и зарубежных режиссеров, вдохновленных вертовскими традициями. Финальный раздел открывает возможность для посетителей, творения которых могут стать частью экспозиции.

Выставка охватывает работы 20 музеев и частных собраний, включая Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина и Государственную Третьяковскую галерею. Вход на выставку осуществляется по билетам, уточнить информацию о льготных категориях можно в кассе центра.

Фотографии

Дзига Вертов. Киноглаз Дзига Вертов. Киноглаз Дзига Вертов. Киноглаз Дзига Вертов. Киноглаз Дзига Вертов. Киноглаз Дзига Вертов. Киноглаз Дзига Вертов. Киноглаз Дзига Вертов. Киноглаз Дзига Вертов. Киноглаз Дзига Вертов. Киноглаз Дзига Вертов. Киноглаз Дзига Вертов. Киноглаз Дзига Вертов. Киноглаз Дзига Вертов. Киноглаз Дзига Вертов. Киноглаз Дзига Вертов. Киноглаз Дзига Вертов. Киноглаз Дзига Вертов. Киноглаз

Все выставки Москвы
