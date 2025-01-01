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Джованни Бертолацци
Билеты от 1000₽
Киноафиша Джованни Бертолацци

Джованни Бертолацци

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Сольный фортепианный концерт Джованни Бертолацци

19 декабря приглашаем зрителей украсить зимний вечер атмосферой итальянского солнца в роскошном зале Соборной палаты. Сольный фортепианный концерт обладателя множества наград престижных международных конкурсов Джованни Бертолацци — это не только высочайший уровень исполнительского мастерства, но и яркий южный темперамент, благодаря которому музыка дотронется до зрительских сердец.

Программа концерта

В программе концерта, насыщенного эмоциональностью и чувственностью, прозвучат выдающиеся произведения Ференца Листа и Сергея Рахманинова.

  • I отделение:
    • Ф. Лист — Концертная парафраза на оперу Дж. Верди «Эрнани», S.432
    • Ф. Лист — Соната для фортепиано си минор, S.178
  • II отделение:
    • Ф. Лист — Totentanz (Танец смерти), парафраз на Dies Irae, S. 525
    • С. Рахманинов — Соната для фортепиано № 2 си-бемоль минор, ор. 36 (редакция 1931 года)

*в программе возможны изменения

Детали произведений

Первое отделение откроет Концертная парафраза на тему из оперы «Эрнани» Джузеппе Верди. Это произведение, написанное Ференцем Листом, основано на трагедии Виктора Гюго о свободолюбии и самоотверженности. Лист привнес в своё фортепианное изложение целую гамму чувств, создавая красочное полотно, отражающее эмоциональные переживания героев.

Следом прозвучит Соната си минор Листа, которую критики считают программным произведением. Образы, возникающие в воображении слушателей, ассоциируются с персонажами драмы Иоганна Вольфганга Гёте, а сюжет разворачивается между добром и злом.

Второе отделение откроет произведение «Totentanz» — «Пляска смерти», основанное на мелодии григорианского хорала Dies irae. Это творение Листа считается одним из наиболее значимых в его жизни, и до сих пор ведутся споры о его вдохновении — от симфонии Берлиоза до фрески «Триумф смерти». Лист создал поистине новаторскую работу с шокирующим современным звучанием.

Завершит концерт Соната №2 си-бемоль минор Сергея Рахманинова, известная своей эмоциональностью. В этом произведении композитор отказывается от резких контрастов в пользу гармонии и единства. Главная партия звучит страстно, а эффектная третья часть завершает сонату на высокой ноте.

Исполнитель

Солист — Джованни Бертолацци (фортепиано). Родился в Вероне в 1998 году, он окончил консерваторию в Венеции с отличием и продолжил обучение в консерватории Катании. Джованни завоевал международное признание, получив множество наград на престижных конкурсах, включая Международный конкурс имени Ференца Листа в Будапеште.

Среди значимых этапов его карьеры — выступления с различными филармоническими оркестрами и на лучших концертных площадках мира. В 2024 году он будет удостоен 43-й Международной премии Liszt Ferenc Grand Prix Du Disque за свои записи произведений Ференца Листа.

Информация для зрителей

Категория: 6+

Продолжительность: 2 отделения по 40 минут.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 декабря
Соборная палата Москва, Лихов пер., 6, стр. 1
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

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