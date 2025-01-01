19 декабря приглашаем зрителей украсить зимний вечер атмосферой итальянского солнца в роскошном зале Соборной палаты. Сольный фортепианный концерт обладателя множества наград престижных международных конкурсов Джованни Бертолацци — это не только высочайший уровень исполнительского мастерства, но и яркий южный темперамент, благодаря которому музыка дотронется до зрительских сердец.
В программе концерта, насыщенного эмоциональностью и чувственностью, прозвучат выдающиеся произведения Ференца Листа и Сергея Рахманинова.
*в программе возможны изменения
Первое отделение откроет Концертная парафраза на тему из оперы «Эрнани» Джузеппе Верди. Это произведение, написанное Ференцем Листом, основано на трагедии Виктора Гюго о свободолюбии и самоотверженности. Лист привнес в своё фортепианное изложение целую гамму чувств, создавая красочное полотно, отражающее эмоциональные переживания героев.
Следом прозвучит Соната си минор Листа, которую критики считают программным произведением. Образы, возникающие в воображении слушателей, ассоциируются с персонажами драмы Иоганна Вольфганга Гёте, а сюжет разворачивается между добром и злом.
Второе отделение откроет произведение «Totentanz» — «Пляска смерти», основанное на мелодии григорианского хорала Dies irae. Это творение Листа считается одним из наиболее значимых в его жизни, и до сих пор ведутся споры о его вдохновении — от симфонии Берлиоза до фрески «Триумф смерти». Лист создал поистине новаторскую работу с шокирующим современным звучанием.
Завершит концерт Соната №2 си-бемоль минор Сергея Рахманинова, известная своей эмоциональностью. В этом произведении композитор отказывается от резких контрастов в пользу гармонии и единства. Главная партия звучит страстно, а эффектная третья часть завершает сонату на высокой ноте.
Солист — Джованни Бертолацци (фортепиано). Родился в Вероне в 1998 году, он окончил консерваторию в Венеции с отличием и продолжил обучение в консерватории Катании. Джованни завоевал международное признание, получив множество наград на престижных конкурсах, включая Международный конкурс имени Ференца Листа в Будапеште.
Среди значимых этапов его карьеры — выступления с различными филармоническими оркестрами и на лучших концертных площадках мира. В 2024 году он будет удостоен 43-й Международной премии Liszt Ferenc Grand Prix Du Disque за свои записи произведений Ференца Листа.
Категория: 6+
Продолжительность: 2 отделения по 40 минут.