«Джордж Каплан»— новая постановка в БДТ им. Товстоногова

В Большом драматическом театре имени Г.А. Товстоногова представляют спектакль «Джордж Каплан», поставленный молодым режиссером Арсением Бехтеревым, выпускником Мастерской Андрея Могучего. Эта постановка стала первой в России адаптацией одноименной пьесы современного французского драматурга Фредерика Соннтага.

О сюжете и героях

В центре спектакля — три группы: подпольные активисты, команда сценаристов и члены тайного правительства. На первый взгляд, их истории кажутся совершенно разными, но всех их объединяет одна загадочная фигура — Джордж Каплан. Кто он? Почему его имя оказывает такое влияние не только на персонажей пьесы, но и на современное общество?

Режиссерский замысел

Арсений Бехтерев предлагает зрителям разгадать эту головоломку, затрагивающую вопросы мифов, информационной войны и манипуляций. Спектакль ведет зрителя по лабиринту, где каждый найденный ответ лишь порождает новые вопросы, заставляя задуматься о том, как личности и мифы могут менять мир.

Историческая справка

Имя Джорджа Каплана впервые появилось в фильме Альфреда Хичкока «К северу через северо-запад». Это был вымышленный персонаж, несуществующий спецагент, чье имя, несмотря на его нереальность, стало ключевым элементом сюжета. В пьесе Соннтага «Джордж Каплан» это имя приобретает новое значение, становясь символом в контексте политических и социальных манипуляций.

Часть трилогии

Пьеса «Джордж Каплан» — часть цикла Фредерика Соннтага под названием «Призрачная трилогия», включающего также пьесы «Бенджамин Уолтер» и «Б. Травен». В этом цикле драматург исследует способы разговора на политические темы, рождение мифов и истории, а также формы противостояния обществу потребления.

Спектакль «Джордж Каплан» в БДТ приглашает зрителей на увлекательное путешествие в мир, где границы между реальностью и вымыслом становятся едва заметными, а поиски правды превращаются в захватывающее интеллектуальное приключение.