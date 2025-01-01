Джордж Харлионо. Лучшее

Великие произведения классической музыки в исполнении Джорджа Харлионо

Насладитесь вечерним концертом, где звуки великой классики оживут под виртуозными руками лауреата международных конкурсов — Джорджа Харлионо. Этот выдающийся пианист представит программу, состоящую из знаковых произведений, которые покорили сердца миллионов.

Программа концерта

Людвиг ван Бетховен — Лунная соната

Фредерик Шопен — Ноктюрн

Игорь Стравинский — Агости — «Жар-птица»

Иоганн Себастьян Бах — Бузони — Чакона ре минор

Ференц Лист — Трансцендентный этюд № 11 Трансцендентный этюд № 12 Мефисто-вальсы



Обратите внимание, что в программе возможны изменения, в зависимости от настроения исполнителя и пожеланий зрителей.

Интересные факты

Лунная соната Бетховена, считающаяся одной из самых популярных его композиций, первоначально носила название «Соната при луне» и была написана в 1801 году. Ноктюрны Шопена - это глубокие и меланхоличные произведения, отражающие его внутренний мир. А «Жар-птица» Стравинского, написанная в 1910 году, стала одним из шедевров русского балета, вдохновляя множество композиторов.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события и погрузиться в мир классической музыки!