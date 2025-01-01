Джордж Харлионо. Лучшее

Насладитесь вечерним концертом, где звуки великой классики оживут под виртуозными руками лауреата международных конкурсов — Джорджа Харлионо. Этот выдающийся пианист представит программу, состоящую из знаковых произведений, которые покорили сердца миллионов.
Обратите внимание, что в программе возможны изменения, в зависимости от настроения исполнителя и пожеланий зрителей.
Лунная соната Бетховена, считающаяся одной из самых популярных его композиций, первоначально носила название «Соната при луне» и была написана в 1801 году. Ноктюрны Шопена - это глубокие и меланхоличные произведения, отражающие его внутренний мир. А «Жар-птица» Стравинского, написанная в 1910 году, стала одним из шедевров русского балета, вдохновляя множество композиторов.
Не упустите шанс стать частью этого музыкального события и погрузиться в мир классической музыки!