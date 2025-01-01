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Джон Гарик и Молодой Калуга
Киноафиша Джон Гарик и Молодой Калуга

Джон Гарик и Молодой Калуга

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Джон Гарик и Молодой Калуга: Большой концерт в Питере

Не пропустите уникальное событие в мире музыки и театра! В Санкт-Петербурге пройдет совместный концерт Джона Гарика и группы Молодой Калуга. Это будет вечер, наполненный живой музыкой и яркими эмоциями.

Все хиты на одной сцене

На концерте вы услышите все самые популярные хиты Джона Гарика, который за свою карьеру успел завоевать сердца тысяч поклонников. Молодой Калуга, известная своим свежим взглядом на музыкальные традиции, также порадует зрителей энергичными композициями.

Интересные факты о Джоне Гарике

Джон Гарик — не только талантливый музыкант, но и актёр, который успел заявить о себе на театральной сцене. Его харизма и артистизм делают каждое выступление незабываемым. Молодой Калуга также активно участвует в культурной жизни города, регулярно представляя свои проекты и на театральных площадках.

Приходите и наслаждайтесь музыкой и атмосферой, которая ждет вас на этом замечательном концерте!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 6 декабря
VNVNC Concert Hall Санкт-Петербург, Конюшенная пл., 2, литера В
20:00 от 1600 ₽

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