Джон Дауленд (1563-1626)

Портреты композиторов: Джон Дауленд в программе абонемента

В рамках абонемента № 16 (2025-26) «Портреты композиторов» зрители смогут насладиться программой, посвящённой творчеству выдающегося английского композитора Джона Дауленда. Его музыка, полная чувств и глубины, всему миру известна благодаря своим уникальным мелодиям и поэтическим текстам.

Ансамбль ранней музыки Insula Magica

В исполнении ансамбля ранней музыки Insula Magica зрители услышат как известные хиты Дауленда, так и менее популярные, но не менее мастерски написанные произведения. Ансамбль следит за аутентичностью звучания и представляет старинную музыку в её оригинальном обличии.

Специальное предложение

Концерты доступны для покупки по «Пушкинской карте», что делает культурные мероприятия более доступными для young viewers и студентов. Не упустите шанс ознакомиться с творчеством одного из величайших композиторов Ренессанса.

Приходите и дайте музыке Дауленда затронуть ваше сердце!