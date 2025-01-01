Лучшие песни Короля и Шута в Рок-баре Треугольник

Зовем всех, кто любит сказки, хорошую музыку и веселое общество! Приходите за отличным зарядом эмоций на концерт в Рок-бар Треугольник. В этот вечер на сцене выступит банда Джокер — одна из самых ярких и динамичных групп России.

Если вы не из Сочи, этот концерт станет для вас прекрасной возможностью узнать, почему говорят: «Не был на Джокере — не был в Сочи!» Банда Джокер известна своим уникальным стилем и зрелищными выступлениями, которые действительно стоит увидеть.

Важная информация для зрителей

Обратите внимание! С первых аккордов у зрителей могут возникать приступы безудержного веселья! Это не шутка — музыка группы заставляет людей танцевать и смеяться до слез.

Кроме того, мастерство барменов Рок-бара Треугольник и тщательно подобранная программа Rockoteka от нашего DJ сделают ваше времяпрепровождение незабываемым. Официанты уделят вам особое внимание и позволят продлить удовольствие от концерта далеко за полночь!

Не упустите шанс стать частью этого яркого события!