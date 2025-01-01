Вечер с Королем и Шутом в Рок-баре Треугольник

Приглашаем всех любителей сказок, хорошей музыки и веселого общения на незабываемый вечер в Рок-баре Треугольник! В этот вечер на сцене выступит банда Джокер — одна из самых ярких и энергичных рок-групп России.

Не пропустите!

Если вы не из Сочи, у вас есть уникальный шанс узнать, что значит настоящая рок-атмосфера. Как говорят местные: «Не был на Джокере — не был в Сочи!» Эта фраза стала настоящим девизом для всех, кто ценит качественную музыку и живые выступления.

Осторожно, веселье!

Внимание! С первых аккордов у зрителей возникают приступы безудержного веселья! Будьте готовы к бурным эмоциям и отличному настроению.

Услуги Рок-бара

Насладитесь мастерством барменов Рок-бара Треугольник, а также уникальной Rockoteka от нашего DJ. Обслуживание официантов сделает ваш вечер комфортным и незабываемым, продлив удовольствие от концерта далеко за полночь!

Не упустите шанс стать частью этой музыкальной феерии! Ждем вас в Рок-баре Треугольник!