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Джокер
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Джокер

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Вечер с Королем и Шутом в Рок-баре Треугольник

Приглашаем всех любителей сказок, хорошей музыки и веселого общения на незабываемый вечер в Рок-баре Треугольник! В этот вечер на сцене выступит банда Джокер — одна из самых ярких и энергичных рок-групп России.

Не пропустите!

Если вы не из Сочи, у вас есть уникальный шанс узнать, что значит настоящая рок-атмосфера. Как говорят местные: «Не был на Джокере — не был в Сочи!» Эта фраза стала настоящим девизом для всех, кто ценит качественную музыку и живые выступления.

Осторожно, веселье!

Внимание! С первых аккордов у зрителей возникают приступы безудержного веселья! Будьте готовы к бурным эмоциям и отличному настроению.

Услуги Рок-бара

Насладитесь мастерством барменов Рок-бара Треугольник, а также уникальной Rockoteka от нашего DJ. Обслуживание официантов сделает ваш вечер комфортным и незабываемым, продлив удовольствие от концерта далеко за полночь!

Не упустите шанс стать частью этой музыкальной феерии! Ждем вас в Рок-баре Треугольник!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Сочи, 22 августа
Треугольник Сочи, Кирова, 56
21:30 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Sunset Piano. Фортепиано на закате на крыше
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Sunset Piano. Фортепиано на закате на крыше
29 июля в 18:00 Khosta Spot
от 1500 ₽
Sunset Piano. Фортепиано на закате на крыше
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Sunset Piano. Фортепиано на закате на крыше
27 августа в 18:00 Khosta Spot
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Sunset Piano. Фортепиано на закате на крыше
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Sunset Piano. Фортепиано на закате на крыше
28 августа в 18:00 Khosta Spot
от 1500 ₽
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