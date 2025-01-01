Джокер. Русский рок

Меню
Концерт группы «Джокер» в Рок-баре Треугольник

Приглашаем всех ценителей музыки в Рок-бар Треугольник на незабываемый концерт группы «Джокер». В этот вечер звучат самые любимые песни Русского рока и веселые каверы на известные хиты!

Программа концерта

Ваша вечерняя программа включает в себя:

  • Культовые композиции Русского рока
  • Зажигательные каверы на популярные песни

Не только музыка!

В Рок-баре Треугольник вас ждут не только отличные музыкальные выступления. Опытные бармены предложат разнообразные напитки, которые дополнят атмосферу вечера. А DJ на вечеринке Rockoteka обеспечит отличное музыкальное сопровождение после концерта!

Мы ждем вас в уютной атмосфере Рок-бара Треугольник! Не упустите шанс провести вечер в компании хорошей музыки и интересных людей. Сделайте свой вечер незабываемым!

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Сочи, 13 сентября
Треугольник Сочи, Кирова, 56
21:30 от 1000 ₽

