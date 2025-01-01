Джокер. Русский рок

Приглашаем всех ценителей музыки в Рок-бар Треугольник на незабываемый концерт группы «Джокер». В этот вечер звучат самые любимые песни Русского рока и веселые каверы на известные хиты!
Ваша вечерняя программа включает в себя:
В Рок-баре Треугольник вас ждут не только отличные музыкальные выступления. Опытные бармены предложат разнообразные напитки, которые дополнят атмосферу вечера. А DJ на вечеринке Rockoteka обеспечит отличное музыкальное сопровождение после концерта!
Мы ждем вас в уютной атмосфере Рок-бара Треугольник! Не упустите шанс провести вечер в компании хорошей музыки и интересных людей. Сделайте свой вечер незабываемым!