Джокер. Король и Шоу
Джокер. Король и Шоу

Джокер. Король и Шоу

16+
Возраст 16+

О концерте

Завораживающее шоу на сцене рок-бара «Треугольник»

Приготовьтесь к невероятному зрелищу! В Сочи на сцене рок-бара «Треугольник» пройдет захватывающее шоу «Джокер: король и шоу». Это уникальное событие объединит элементы рок-музыки, театра и современного искусства, привлекая внимание зрителей всех возрастов.

Что вас ждет?

Шоу обещает быть ярким и наполненным эмоциями. Зрителей ждет не только музыка, но и впечатляющие визуальные эффекты, которые создадут особую атмосферу. Вы увидите знакомые хиты, исполненные в неповторственном стиле, а также оригинальные композиции. В программе — танцы, театрализованные номера и неожиданные повороты сюжета.

Почему стоит посетить?

Шоу «Джокер» — это не просто вечер развлекательного отдыха. Это возможность погрузиться в мир творчества и свободы самовыражения. Каждое выступление превращается в яркий спектакль, который оставит незабываемые впечатления и разбудит множество эмоций. Не упустите шанс стать частью этого уникального события!

Где и когда?

Детали о времени проведения и билетах можно узнать на официальном сайте рок-бара «Треугольник». Успейте приобрести билеты заранее, чтобы не пропустить это грандиозное событие!

Купить билет на концерт Джокер. Король и Шоу

Февраль
Март
28 февраля суббота
21:00
Треугольник Сочи, Кирова, 56
22 марта воскресенье
21:00
Треугольник Сочи, Кирова, 56
от 1000 ₽

