Джобс
Киноафиша Джобс

Спектакль Джобс

Постановка
У Никитских ворот 12+
Продолжительность 1 час 45 минут, без антракта
Возраст 12+
О спектакле

Музыкальный спектакль «Джобс» — история о гении и его мечтах

«Джобс» — музыкальный спектакль, посвященный Стиву Джобсу, известному изобретателю и основателю компании Apple. Он считается одним из первых создателей персонального компьютера, который кардинально изменил нашу жизнь.

Это джаз-поэма, которая погружает зрителей в мир Жизни и мифа о Джобсе — творце и гении, одиночке, который перевернул представления о технологиях и дизайне. Постановка обещает динамичное сочетание музыки, танца и современных технологий.

Создатель и его видение

Авторская работа Марка Розовского несет в себе идеализм и стремление к великим инновациям. Уникальные изобретения и настоящая страсть Джобса к своему делу оживают на сцене, вызывая восхищение и вдохновение у зрителей.

Что ожидать от спектакля

Зрители смогут насладиться не только удивительной музыкой и танцами, но и погрузиться в детальные моменты биографии великого человека, который предоставил миру уникальные технологии. Спектакль выделяется современными эффектами и талантом исполнителей.

«Джобс» станет отличным выбором для тех, кто хочет не только развлечься, но и углубиться в жизнь одного из самых влиятельных людей нашего времени.

Купить билет на спектакль Джобс

Декабрь
Январь
Февраль
17 декабря среда
19:00
У Никитских ворот Москва, Б.Никитская, 23/14/9
от 750 ₽
18 декабря четверг
19:00
У Никитских ворот Москва, Б.Никитская, 23/14/9
от 750 ₽
31 декабря среда
18:00
У Никитских ворот Москва, Б.Никитская, 23/14/9
от 9000 ₽
10 января суббота
19:00
У Никитских ворот Москва, Б.Никитская, 23/14/9
от 1000 ₽
31 января суббота
19:00
У Никитских ворот Москва, Б.Никитская, 23/14/9
от 750 ₽
15 февраля воскресенье
19:00
У Никитских ворот Москва, Б.Никитская, 23/14/9
от 750 ₽
27 февраля пятница
19:00
У Никитских ворот Москва, Б.Никитская, 23/14/9
от 750 ₽

