Джоакино Россини. Маленькая торжественная месса

Маленькая торжественная месса в Концертном зале имени П.И. Чайковского

23 сентября 2025 года Московский государственный академический камерный хор (Хор Минина) представит в Концертном зале имени П.И. Чайковского «Маленькую торжественную мессу» Джоаккино Россини. Это произведение знаменито своей гармонией религиозного чувства и оперного звучания, что делает его уникальным в репертуаре классической музыки.

Маэстро за роялем

Исполнение будет ярко выделяться благодаря участию Александра Романовского — одного из самых известных современных пианистов и лауреата конкурса имени П.И. Чайковского. Его выступления в мировых концертных залах и сотрудничество с именитыми дирижерами, такими как Валерий Гергиев и Михаил Плетнев, обещают незабываемое музыкальное событие.

Солисты вечера

Сольные вокальные партии в этом произведении исполнят:

Елена Миляева (сопрано)

Ксения Дудникова (меццо-сопрано)

Илья Селиванов (тенор)

Константин Федотов (бас)

Партия органа будет звучать в исполнении Марианны Высоцкой, что добавит произведению особую глубину.

Руководство концертом

Дирижировать концертом будет художественный руководитель Хора Минина Тимофей Гольберг. Не упустите возможность прикоснуться к великой классической музыке в исполнении выдающихся музыкантов!

Начало в 19:00.