Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Джоакино Россини. Маленькая торжественная месса
Билеты от 300₽
Киноафиша Джоакино Россини. Маленькая торжественная месса

Джоакино Россини. Маленькая торжественная месса

6+
Возраст 6+
Билеты от 300₽

О концерте/спектакле

Маленькая торжественная месса в Концертном зале имени П.И. Чайковского

23 сентября 2025 года Московский государственный академический камерный хор (Хор Минина) представит в Концертном зале имени П.И. Чайковского «Маленькую торжественную мессу» Джоаккино Россини. Это произведение знаменито своей гармонией религиозного чувства и оперного звучания, что делает его уникальным в репертуаре классической музыки.

Маэстро за роялем

Исполнение будет ярко выделяться благодаря участию Александра Романовского — одного из самых известных современных пианистов и лауреата конкурса имени П.И. Чайковского. Его выступления в мировых концертных залах и сотрудничество с именитыми дирижерами, такими как Валерий Гергиев и Михаил Плетнев, обещают незабываемое музыкальное событие.

Солисты вечера

Сольные вокальные партии в этом произведении исполнят:

  • Елена Миляева (сопрано)
  • Ксения Дудникова (меццо-сопрано)
  • Илья Селиванов (тенор)
  • Константин Федотов (бас)

Партия органа будет звучать в исполнении Марианны Высоцкой, что добавит произведению особую глубину.

Руководство концертом

Дирижировать концертом будет художественный руководитель Хора Минина Тимофей Гольберг. Не упустите возможность прикоснуться к великой классической музыке в исполнении выдающихся музыкантов!

Начало в 19:00.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 сентября
Концертный зал им. Чайковского Москва, Тверская, 31/4
19:00 от 300 ₽

В ближайшие дни

Zemfira Studio. Кибитка счастья
18+
Этно
Zemfira Studio. Кибитка счастья
11 сентября в 20:00 Петрович
от 500 ₽
Новый стендап
18+
Юмор
Новый стендап
11 сентября в 20:00 Punch & Judy
от 600 ₽
Органный концерт при свечах. От Баха до Гершвина
12+
Классическая музыка
Органный концерт при свечах. От Баха до Гершвина
5 сентября в 18:00 Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла
от 1000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше