Джо Линн Тернер. Babylon
Джо Линн Тернер. Babylon

16+
Возраст 16+
О концерте

Возвращение Джо Линн Тернера

Культовый хард-рок и хэви-метал вокалист Джо Линн Тернер весной 2026 года возвращается в Россию с новым шоу «Вавилон». В программе концерта ожидаются не только новые песни, но и избранное из сольного творчества, а также золотые хиты Rainbow и Deep Purple.

Концерт состоится в Москве в клубе Base. Джо Линн Тернер, отлично известный в мире рок-музыки, с более чем 50-летним опытом на сцене, записал 60 альбомов, которые узнаваемы среди почитателей жанра. В 2016 году его имя было включено в Зал славы рок-н-ролла в составе Deep Purple.

Легендарное сотрудничество

Дружба между гитаристом Ричи Блэкмором и Джо Линном Тернером дала миру множество хитов. Именно Блэкмор пригласил Тернера сначала в Rainbow, а затем и в Deep Purple. Благодаря этому союзу Rainbow стали популярны в США и за их пределами. Трек «Stone Cold» стал первым хитом группы, а альбомы «Difficult to Cure», «Straight Between the Eyes» и «Bent Out of Shape» долгое время удерживались на вершинах музыкальных хит-парадов.

В составе Deep Purple был выпущен альбом «Slaves And Masters», единственный с вокалом Тернера. Он также участвовал в рок-опере Николы Коцева и представил три альбома в составе Mother's Army. На его счету гастроли с такими легендами, как Элис Купер, Билли Джоэл и Шер.

Состояние современного творчества

В творчестве Джо Линна Тернера 13 сольных альбомов, последний из которых, «Belly of The Beast», вышел в 2022 году. В 2025 году он совместно с группой «КняZz» выпустил сингл «Сталкер».

Выступления Джо наполнены тяжелыми гитарными рифами, любовью к слушателю и бешеной рок-н-рольной атмосферой. Не пропустите шанс увидеть живое шоу Джо Линн Тернера 10 апреля 2026 года в Москве!

Апрель
10 апреля пятница
20:00
Base Club Москва, Орджоникидзе, 11, стр. 1
от 2900 ₽
В других городах
Апрель
12 апреля воскресенье
19:00
Свобода Екатеринбург, Черкасская, 12
от 2900 ₽

