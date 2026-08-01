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Джо Кокер (трибьют). Панорамный концерт на теплоходе
Киноафиша Джо Кокер (трибьют). Панорамный концерт на теплоходе

Джо Кокер (трибьют). Панорамный концерт на теплоходе

16+
Возраст 16+

О концерте

Концерт в панорамном формате на теплоходе в Санкт-Петербурге

Побалуйте себя вечерами под звуки неподражаемых хитов Джо Кокера! Мы приглашаем вас на трибьют-шоу, в котором лучшие песни великого британского музыканта будут исполнены известными петербургскими музыкантами. Погружение в мир музыки и великолепие Северной столицы ждут вас на уникальной теплоходной прогулке по Неве.

Маршрут прогулки

Теплоход отправится в путь по особому маршруту, который подарит вам незабываемые моменты:

  • Первая часть маршрута пройдет через Морской порт Санкт-Петербурга, где вы сможете любоваться стальными кораблями, парусниками, подводными лодками и легендарным ледоколом «Красин».
  • Далее теплоход направится вокруг Васильевского острова, открывая виды на Финский залив, современные архитектурные шедевры, такие как «Лахта-центр», и другие достопримечательности.
  • Вторая часть маршрута пройдет по историческому центру города, где вы увидите Стрелку Васильевского острова, Эрмитаж, Петропавловскую крепость и множество других знаковых мест.
  • При необходимости третья часть маршрута может быть изменена в зависимости от погодных условий. В этом случае мы продлим речное путешествие по Неве выше исторических мостов.

Уникальный теплоход

Наш теплоход был построен для работы с правительственными делегациями и идеально подходит для прогулок даже в холодную погоду. На борту вас ждут:

  • Большой панорамный концертный салон на 120 человек с комфортными диванами на верхней палубе.
  • Кают-компания для VIP-гостей в капитанском носу, где разместятся до 20 человек.
  • Теплые туалеты и возможность насладиться чаем или глинтвейном в уютной обстановке, даже зимой.

Важно знать

Обратите внимание на правила! На теплоходе работает ресторан, поэтому проносить свою еду и напитки запрещено. Также вход с домашними питомцами без переносок не разрешается. В случае нарушения правил возможно высаживание на берег без возврата стоимости билетов.

Незабываемое времяпрепровождение

Приглашаем вас на «Rock Hit Neva»! Ваш отдых станет незабываемым: живое исполнение хитов и огни Петербурга в иллюминаторе теплохода — лучшие способы провести вечер по-питерски!

Купить билет на концерт Джо Кокер (трибьют). Панорамный концерт на теплоходе

Помощь с билетами
В других городах
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
26 августа среда
21:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Макарова, 20. Причал у Тучкова моста
21:00
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
от 1500 ₽
9 сентября среда
21:00
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
от 1500 ₽
21:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Макарова, 20. Причал у Тучкова моста
от 1500 ₽
23 сентября среда
21:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Макарова, 20. Причал у Тучкова моста
21:00
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
от 1500 ₽
7 октября среда
21:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Макарова, 20. Причал у Тучкова моста
от 1500 ₽
21:00
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
от 1500 ₽
21 октября среда
21:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Макарова, 20. Причал у Тучкова моста
21:00
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
от 1500 ₽
11 ноября среда
21:00
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
от 1500 ₽
21:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Макарова, 20. Причал у Тучкова моста
от 1500 ₽
25 ноября среда
21:00
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
от 1500 ₽
21:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Макарова, 20. Причал у Тучкова моста
9 декабря среда
21:00
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
от 1500 ₽
21:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Макарова, 20. Причал у Тучкова моста
от 1500 ₽
23 декабря среда
21:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Макарова, 20. Причал у Тучкова моста
21:00
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
от 1500 ₽

Фотографии

Джо Кокер (трибьют). Панорамный концерт на теплоходе Джо Кокер (трибьют). Панорамный концерт на теплоходе Джо Кокер (трибьют). Панорамный концерт на теплоходе Джо Кокер (трибьют). Панорамный концерт на теплоходе Джо Кокер (трибьют). Панорамный концерт на теплоходе Джо Кокер (трибьют). Панорамный концерт на теплоходе Джо Кокер (трибьют). Панорамный концерт на теплоходе

В ближайшие дни

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Саша Малой. Стендап-концерт

20 сентября в 19:00 Санкт-Петербургский ДК железнодорожников
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Магия свечей. Amy Winehouse. Джаз в особняке
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Магия свечей. Amy Winehouse. Джаз в особняке

13 декабря в 21:30 Дом Архитектора
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Я не умею танцевать!
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3 ноября в 19:00 Концертный зал в здании Екатерининского собрания
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