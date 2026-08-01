Джо Кокер (трибьют). Панорамный концерт на теплоходе

Концерт в панорамном формате на теплоходе в Санкт-Петербурге

Побалуйте себя вечерами под звуки неподражаемых хитов Джо Кокера! Мы приглашаем вас на трибьют-шоу, в котором лучшие песни великого британского музыканта будут исполнены известными петербургскими музыкантами. Погружение в мир музыки и великолепие Северной столицы ждут вас на уникальной теплоходной прогулке по Неве.

Маршрут прогулки

Теплоход отправится в путь по особому маршруту, который подарит вам незабываемые моменты:

Первая часть маршрута пройдет через Морской порт Санкт-Петербурга, где вы сможете любоваться стальными кораблями, парусниками, подводными лодками и легендарным ледоколом «Красин».

Далее теплоход направится вокруг Васильевского острова, открывая виды на Финский залив, современные архитектурные шедевры, такие как «Лахта-центр», и другие достопримечательности.

Вторая часть маршрута пройдет по историческому центру города, где вы увидите Стрелку Васильевского острова, Эрмитаж, Петропавловскую крепость и множество других знаковых мест.

При необходимости третья часть маршрута может быть изменена в зависимости от погодных условий. В этом случае мы продлим речное путешествие по Неве выше исторических мостов.

Уникальный теплоход

Наш теплоход был построен для работы с правительственными делегациями и идеально подходит для прогулок даже в холодную погоду. На борту вас ждут:

Большой панорамный концертный салон на 120 человек с комфортными диванами на верхней палубе.

Кают-компания для VIP-гостей в капитанском носу, где разместятся до 20 человек.

Теплые туалеты и возможность насладиться чаем или глинтвейном в уютной обстановке, даже зимой.

Важно знать

Обратите внимание на правила! На теплоходе работает ресторан, поэтому проносить свою еду и напитки запрещено. Также вход с домашними питомцами без переносок не разрешается. В случае нарушения правил возможно высаживание на берег без возврата стоимости билетов.

Незабываемое времяпрепровождение

Приглашаем вас на «Rock Hit Neva»! Ваш отдых станет незабываемым: живое исполнение хитов и огни Петербурга в иллюминаторе теплохода — лучшие способы провести вечер по-питерски!