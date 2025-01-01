Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Джо Дассен
Киноафиша Джо Дассен

Спектакль Джо Дассен

12+
Продолжительность 120 минут
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль об искусстве Джо Дассена в Театральной Долине

В Театральной Долине состоится музыкальный спектакль-интервью, посвященный французскому певцу и композитору Джо Дассену. Это уникальная возможность для зрителей познакомиться с жизнью и творчеством легенды мировой эстрады.

История жизни и музыки

Творческая биография Джо Дассена полна ярких моментов, включая его выбор в пользу семьи и гармонии. Однако, как и у многих талантливых исполнителей, его жизнь сопровождалась трагическими обстоятельствами. Спектакль затронет все эти аспекты, погружая зрителя в атмосферу 1970-х годов.

Музыкальное сопровождение

В рамках постановки будут исполнены 16 самых известных хитов Джо Дассена. Их представит Роман Дряблов — талантливый актёр и певец, который уже успел зарекомендовать себя в Петербургских мюзиклах. Его музыкальный дар подарит зрителям незабываемые впечатления.

Танцы и эмоции

Блистательную и трагичную историю певца дополнят выступления танцовщиц Розалии Садыковой и Виктории Кононовой. Их хореография станет ярким акцентом спектакля и добавит глубину эмоциональной составляющей.

Для кого этот спектакль

Спектакль будет интересен не только поклонникам музыки 1970-х, но и всем, кто увлекается историей великих исполнителей. Не упустите шанс увидеть это удивительное представление, которое сочетает в себе музыку, танец и театральное искусство.

Купить билет на спектакль Джо Дассен

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
Январь
28 декабря воскресенье
19:00
Театральная долина Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., 70
от 900 ₽
19 января понедельник
19:30
Подвал бродячей собаки Санкт-Петербург, Итальянская, 4
от 900 ₽

В ближайшие дни

Квартирник. ХХвост – всему голова
18+
Драма
Квартирник. ХХвост – всему голова
24 декабря в 19:00 Театр на Литейном
от 1100 ₽
Ответ Гиппократа
16+
Иммерсивный
Ответ Гиппократа
15 декабря в 17:00 Иммерсивный театр «Морфеус»
от 3000 ₽
Мертвые души
12+
Драма
Мертвые души
11 января в 19:00 Русская антреприза им. Андрея Миронова
от 1000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше