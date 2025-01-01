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Джо Дассен
Киноафиша Джо Дассен

Спектакль Джо Дассен

Постановка
НОВАТ 12+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Музыкальный спектакль «Джо Дассен»: трагедия и страсть в одном флаконе

Больше десяти лет бархатный лирический баритон Джо Дассена завораживал не только француженок, но и женщин по всему миру. Его песни наполнены любовью, страстью и трагедией, что делает их вечными хитами.

Спектакль «Джо Дассен» — это уникальная возможность прикоснуться к жизни этой легенды мировой эстрады. Вы сможете услышать его самые известные хиты и увидеть, как они оживают на сцене.

Творческая команда

В музыкальном спектакле участвует восходящая звезда петербургских мюзиклов, актер и певец Роман Дряблов. Режиссером выступает Людмила Никитина, а также вас порадуют прелестные танцовщицы, которые добавят ярких красок в эту историю.

Что ожидать от спектакля

Зрители смогут не только насладиться музыкой, но и погрузиться в блистательную и трагичную историю жизни Джо Дассена. Спектакль обещает быть эмоциональным и запоминающимся, оставляя глубокий след в сердцах зрителей.

Не упустите возможность стать частью этого удивительного музыкального опыта!

Режиссер
Людмила Никитина
В ролях
Роман Дряблов
Розалия Садыкова
Виктория Коннова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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Новосибирск, 12 октября
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Нижний Новгород, 6 января
ДК «Красное Сормово» Нижний Новгород, Юбилейный б-р, 32
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