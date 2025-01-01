Меню
Джинсы Тарковского
16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Презентация нового альбома и все ваши любимые треки бытового панка.

В других городах
Ноябрь
2 ноября воскресенье
20:00
Sgt. Peppers Bar Краснодар, Чапаева, 94
от 1000 ₽
3 ноября понедельник
20:00
Мёд Ростов-на-Дону, Красноармейская, 157
от 1000 ₽
4 ноября вторник
20:00
Клуб 12 Воронеж, Космонавта Комарова, 1а
от 1000 ₽
19 ноября среда
20:00
Ozz Челябинск, Энтузиастов, 11
от 1000 ₽
20 ноября четверг
20:00
Нирвана Екатеринбург, Шевченко, 9, РЦ «Водолей»
от 1000 ₽
22 ноября суббота
20:00
Арт-пространство «Библиотека» Казань, Кремлевская, 21
от 1000 ₽
23 ноября воскресенье
20:00
Cargo Cult Нижний Новгород, Почаинская, 17ж
от 1000 ₽

