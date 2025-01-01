Меню
Джинсы Тарковского
Джинсы Тарковского
16+
рок
Возраст
16+
О концерте/спектакле
Презентация нового альбома и все ваши любимые треки бытового панка.
Развернуть
Купить билет на концерт Джинсы Тарковского
Помощь с билетами
В других городах
Ноябрь
2 ноября
воскресенье
20:00
Sgt. Peppers Bar
Краснодар, Чапаева, 94
Купить билеты
от 1000 ₽
3 ноября
понедельник
20:00
Мёд
Ростов-на-Дону, Красноармейская, 157
Купить билеты
от 1000 ₽
4 ноября
вторник
20:00
Клуб 12
Воронеж, Космонавта Комарова, 1а
Купить билеты
от 1000 ₽
19 ноября
среда
20:00
Ozz
Челябинск, Энтузиастов, 11
Купить билеты
от 1000 ₽
20 ноября
четверг
20:00
Нирвана
Екатеринбург, Шевченко, 9, РЦ «Водолей»
Купить билеты
от 1000 ₽
22 ноября
суббота
20:00
Арт-пространство «Библиотека»
Казань, Кремлевская, 21
Купить билеты
от 1000 ₽
23 ноября
воскресенье
20:00
Cargo Cult
Нижний Новгород, Почаинская, 17ж
Купить билеты
от 1000 ₽
