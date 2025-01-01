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Джинсы Тарковского. Презентация нового альбома
Билеты от 1800₽
Киноафиша Джинсы Тарковского. Презентация нового альбома

Джинсы Тарковского. Презентация нового альбома

18+
Возраст 18+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

Сольный концерт группы «Джинсы Тарковского» в Москве

5 ноября в Москве состоится долгожданный сольный концерт группы «Джинсы Тарковского». Это событие станет настоящим праздником для поклонников бытового панка и всех, кто ценит качественную музыку.

Презентация нового альбома

Концерт приурочен к выходу нового альбома группы, который обещает удивить как давних фанатов, так и новых слушателей. «Джинсы Тарковского» известны своими яркими текстами и запоминающимися мелодиями, которые отражают реалии современной жизни.

Любимые хиты

На концерте прозвучат не только новые композиции, но и проверенные временем хиты, которые зрители знают наизусть. Это отличная возможность насладиться музыкой в живом исполнении и зарядиться энергией на весь день.

Место проведения и билеты

Концерт пройдет в одном из самых атмосферных клубов Москвы. Билеты уже в продаже, и их количество ограничено. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!

Приходите и получите яркие впечатления от выступления «Джинсы Тарковского» – группы, которая создает музыку, близкую каждому из нас.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 ноября
Урбан Москва, Б.Новодмитровская, 36, стр. 24, дизайн-завод «Флакон»
19:00 от 1800 ₽

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