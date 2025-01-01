Джинсы Тарковского. Презентация нового альбома

Сольный концерт группы «Джинсы Тарковского» в Москве

5 ноября в Москве состоится долгожданный сольный концерт группы «Джинсы Тарковского». Это событие станет настоящим праздником для поклонников бытового панка и всех, кто ценит качественную музыку.

Презентация нового альбома

Концерт приурочен к выходу нового альбома группы, который обещает удивить как давних фанатов, так и новых слушателей. «Джинсы Тарковского» известны своими яркими текстами и запоминающимися мелодиями, которые отражают реалии современной жизни.

Любимые хиты

На концерте прозвучат не только новые композиции, но и проверенные временем хиты, которые зрители знают наизусть. Это отличная возможность насладиться музыкой в живом исполнении и зарядиться энергией на весь день.

Место проведения и билеты

Концерт пройдет в одном из самых атмосферных клубов Москвы. Билеты уже в продаже, и их количество ограничено. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!

Приходите и получите яркие впечатления от выступления «Джинсы Тарковского» – группы, которая создает музыку, близкую каждому из нас.