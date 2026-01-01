Оповещения от Киноафиши
«Марсупилами. Пушистый круиз»
Джин-Тоник
Билеты от 1500₽
О концерте

Энергия и импровизация на концерте группы «Джин-Тоник»

Группа «Джин-Тоник» - настоящий «энерджайзер» на музыкальной сцене. Их выступления заряжают атмосферу позитивом и счастьем. Музыканты искусно смешивают элементы латины, джаза, фанка, диско, рока и эстрады. Яркие и ироничные тексты, а также уместные музыкальные цитаты делают каждое выступление незабываемым.

На живых концертах «Джин-Тоника» царит уникальная атмосфера, отличающая их от многих других артистов. За счет импровизации каждое выступление становится особенным. Зрители могут стать свидетелями неожиданных поворотов: здесь и живое, неформальное общение с публикой, и незапланированные песни.

Неудивительно, что концерты группы привлекают множество поклонников. Это не просто шоу, а настоящее событие, полное сюрпризов и положительных эмоций. Приходите и зарядитесь энергией вместе с «Джин-Тоник»!

Купить билет на концерт Джин-Тоник

Март
26 марта четверг
20:30
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
от 1500 ₽

