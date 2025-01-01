Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Джиган
Киноафиша Джиган

Джиган

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Концерт Джигана в клубе VИНОГРАD, Сочи

25 июля на сцене клуба VИНОГРАD выступит Джиган — один из самых ярких представителей российской хип-хоп сцены. Это событие нельзя пропустить, так как артист исполнит свои самые популярные хиты, такие как «На чиле на расслабоне», «Днк» и многие другие. Концерт обещает быть незабываемым и зарядит зрителей энергией до самых глубин души.

Почему стоит посетить?

Концерты в клубе VИНОГРАD всегда становятся масштабными событиями и настоящими праздниками для любителей музыки. Однако стоит отметить, что желающих попасть на выступление часто гораздо больше, чем может вместить площадка. Поэтому мы настоятельно рекомендуем заранее позаботиться о покупке билетов.

Расписание вечера

Вход в клуб начинается в 20:00, а выход артиста на сцену запланирован на 22:00. Не упустите возможность насладиться живым исполнением любимых треков!

Дресс-код и правила посещения

Мы призываем всех гостей соблюдать вечерний дресс-код. У нас приветствуются элегантные, коктейльные или вечерние наряды, а также стиль клубного шика или smart casual. Обратите внимание, что пляжная или спортивная одежда и обувь могут стать причиной отказа в входе.

Фотосъемка на мероприятии

В день мероприятия в клубе может вестись фото- и видеосъемка для СМИ. Убедитесь, что вы готовы к тому, чтобы стать частью этого яркого события!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Сочи, 25 июля
Vinograd Сочи, Бестужева, 1/1, ТРЦ «Мандарин»
20:00 от 2500 ₽

В ближайшие дни

Cool Jazz Trio: Фортепианное джазовое трио Юрия Бедрака
12+
Джаз
Cool Jazz Trio: Фортепианное джазовое трио Юрия Бедрака
5 августа в 21:00 Menu Wine
от 1100 ₽
Григорий Лепс
12+
Эстрада
Григорий Лепс
16 августа в 20:00 Роза-холл
от 3500 ₽
Иван Абрамов. Standuр
18+
Юмор
Иван Абрамов. Standuр
9 августа в 20:00 Зеленый театр
от 3000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше