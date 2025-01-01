Концерт Джигана в клубе VИНОГРАD, Сочи

25 июля на сцене клуба VИНОГРАD выступит Джиган — один из самых ярких представителей российской хип-хоп сцены. Это событие нельзя пропустить, так как артист исполнит свои самые популярные хиты, такие как «На чиле на расслабоне», «Днк» и многие другие. Концерт обещает быть незабываемым и зарядит зрителей энергией до самых глубин души.

Почему стоит посетить?

Концерты в клубе VИНОГРАD всегда становятся масштабными событиями и настоящими праздниками для любителей музыки. Однако стоит отметить, что желающих попасть на выступление часто гораздо больше, чем может вместить площадка. Поэтому мы настоятельно рекомендуем заранее позаботиться о покупке билетов.

Расписание вечера

Вход в клуб начинается в 20:00, а выход артиста на сцену запланирован на 22:00. Не упустите возможность насладиться живым исполнением любимых треков!

Дресс-код и правила посещения

Мы призываем всех гостей соблюдать вечерний дресс-код. У нас приветствуются элегантные, коктейльные или вечерние наряды, а также стиль клубного шика или smart casual. Обратите внимание, что пляжная или спортивная одежда и обувь могут стать причиной отказа в входе.

Фотосъемка на мероприятии

В день мероприятия в клубе может вестись фото- и видеосъемка для СМИ. Убедитесь, что вы готовы к тому, чтобы стать частью этого яркого события!