Спектакль Джейн Остин на болоте

Постановка
Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина 16+
Продолжительность 90 минут
Возраст 16+

О спектакле

Эскиз спектакля в рамках проекта «Актерский эксперимент» 

Драматический театр им. Пушкина представляет новый формат в рамках серии «Актерский эксперимент». Анастасия Медведева выступит как драматург и режиссёр эскиза, рассказывая историю о пятерых сестрах, живущих в почти безлюдном посёлке. Каждая из них надеется встретить свою любовь, и судьба бросает в их жизнь обаятельного молодого человека с предложением, способным перевернуть всё. Однако сестры не догадываются о настоящей природе визитера.

О спектакле

Спектакль будет интересен тем, кто ценит смешение жанров и атмосферы в театре.

Автор и продолжительность

Автор: Анастасия Медведева
Продолжительность: 1 час 30 минут

Комментарий автора

«Эта страшно наивная и немножко жуткая сказка в одном действии навеяна впечатлениями от романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение», фильма «Догвилль» Ларса Фон Триера и гоголевской нечисти. Пятеро сестёр живут в почти безлюдном умирающем посёлке, каждая надеется встретить свою любовь. Когда у дверей их дома появляется обаятельный молодой человек с предложением, способным перевернуть их жизнь, они, не задумываясь, соглашаются. Но даже не догадываются, кого впустили в свой дом. А может, это обаятельный хитрый делец не понимает, в какое место попал, и чем это может кончиться?..»

Март
14 марта суббота
18:00
Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина Красноярск, ​Проспект Мира, 73
от 700 ₽
20:30
Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина Красноярск, ​Проспект Мира, 73
от 700 ₽

