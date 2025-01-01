Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Джейн Эйр
Билеты от 600₽
Киноафиша Джейн Эйр

Спектакль Джейн Эйр

Постановка
Московский театр оперетты 12+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Классическая викторианская история о любви и испытаниях

Роман, который на протяжении более одного столетия вызывает у зрителей и читателей самые искренние чувства, рассказывает историю сироты с сильным и независимым характером. Прошедшая через жизненные испытания, она находит свое долгожданное счастье рядом с любимым человеком. Этот сюжет, в котором любовь преодолевает все препятствия, продолжает волновать сердца поколений, заставляя восхищаться силой человеческих чувств и их способностью менять судьбы.

Экранные адаптации и музыкальное воплощение

Роман имел несколько экранизаций, которые запомнились зрителям своей глубокой эмоциональностью и увлекательным сюжетом. Однако его музыкальная версия, с блеском реализованная на сцене «Московской оперетты», стала уникальной в Европе. Это первое театральное воплощение произведения в музыкальном формате на европейской сцене, что добавило новаторской энергии и свежести в знакомую историю, при этом сохраняя все ее лучшие черты.

Режиссер
Алина Чевик
В ролях
Анна Подсвирова
Дарья Январина
Игорь Балалаев
Максим Катырев
Карине Асирян

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 сентября
Московский театр оперетты Москва, Б.Дмитровка, 6
19:00 от 600 ₽

Фотографии

Джейн Эйр Джейн Эйр Джейн Эйр Джейн Эйр Джейн Эйр Джейн Эйр

В ближайшие дни

Кентервильское привидение
6+
Детский
Кентервильское привидение
13 сентября в 12:00 Театр на Бронной
от 900 ₽
Приключения веселых пиратов
0+
Детский
Приключения веселых пиратов
13 августа в 12:00 Театр марионеток
от 800 ₽
Айболит и все, все, все!
0+
Детский Иммерсивный
Айболит и все, все, все!
28 августа в 18:00 Дом сказок «Жили-были»
от 1000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше