Спектакль «Джентельмены»: комедия в лучших традициях английского юмора

Представляем вашему вниманию «Джентельмены» – комедия, которая перенесет вас в мир истинно английского стиля и изысканного юмора.

Сюжет

Главный герой, Берти Вустер, является образцом английского джентльмена, который мог бы продолжать наслаждаться беззаботной жизнью, если бы не серия комических обязательств. Его тётя, леди Далия Трэверс, друг Гасси Финк-Нотл и бывшая невеста Мадлен вместе с её семьёй втягивают его в череду забавных приключений. Самым необычным из этих приключений является задание украсть серебряный сливочник в форме коровы, датированный 18 веком. Для Берти, человека с титулом, сама мысль о краже кажется абсурдной, но давление со стороны окружающих и комическое преследование со стороны неофашиста сэра Родерика Спода делают ситуацию ещё более запутанной. В центре всех этих перипетий стоит Дживс, верный и гениальный дворецкий Берти, который всегда находит выход из самых нелепых ситуаций. Его остроумие и изобретательность – ключ к разрешению всех проблем.

Приходите на «Джентельмены», чтобы насладиться искрометной комедией, которая не оставит равнодушным ни одного ценителя английского юмора.